BBB 23: Ana Clara troca reality e vai apresentar programa que foi de Marcos Mion

Ana Clara foi de ex-participante do Big Brother Brasil para um dos nomes mais conhecidos e desejados na Globo e prova disso é que, com o fim do BBB 23, a apresentadora vai assumir, na próxima semana, um projeto que já foi de Marcos Mion, atual comandante do Caldeirão.

A partir de quarta-feira (26), a famosa estará à frente da segunda temporada do Túnel do Amor, reality show que fala de amizade, pegação e também muita treta. O programa vai ao ar a partir das 22 horas, no Multishow e no Globoplay, plataforma de streaming da Globo.

Vista como uma expert no universo dos realities, Ana Clara celebrou sua estreia: “Fiquei muito feliz quando recebi o convite e estou animada! Vai ser uma experiência única estar do outro lado do confinamento. Me envolvi em todo o processo, assistindo desde a primeira temporada e estou ansiosa para ver o que o público vai achar.”, afirmou a famosa.

Jojo Todynho e Marcos Mion se reencontram no "Túnel do Amor" (Reprodução)

No programa, dez duplas de amigos encaram a missão de shippar a pessoa certa para o outro. Os grupos serão separados em duas casas interligadas por um túnel cheio de possibilidades. Ao longo de 20 episódios, os participantes terão que confiar no poder da amizade para encontrar o match perfeito.

No início do Túnel do Amor, as duplas se separam entre duas casas: de um lado a Grafite, com uma nova decoração urbana e moderna e, do outro, a iluminada Casa Solar também com design repaginado. A cada episódio, um amigo deverá shippar alguém de sua própria casa para dar match com seu parceiro, que está na casa vizinha. Os dates acontecem dentro do túnel, onde tudo pode acontecer.

BBB 23: Ana Clara e Tadeu Schmidt comandaram o Big Day (Reprodução/Globo)

Além disso, o túnel explora a tecnologia para determinar o rumo do reality show de relacionamento e, nesta temporada, ele estará ainda mais imprevisível, com dinâmicas mais quentes, dates em momentos inesperados e muitas outras surpresas para os participantes.

Como não existe reality sem lavação de roupa suja, no fim da temporada parte dos participantes vão se reunir para uma conversa especial, que acontecerá no dia 30 de maio no Canal Humor Multishow no YouTube, reunindo alguns dos amigos que passaram pelo Túnel do Amor. Em uma conversa com Ana Clara, eles irão relembrar os melhores momentos, reagir aos comentários das redes e revelar seus status atual de relacionamento.

