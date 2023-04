A verdade por trás da decisão de Meghan Markle em não ir para a coroação de rei Charles

Após semanas de especulação, o Palácio de Buckingham confirmou, na última semana, que enquanto o príncipe Harry comparecerá da coroação de seu pai, o rei Charles III, Meghan Markle ficará na Califórnia com seus filhos, Archie e Lilibet. E a duquesa de Sussex espera que sua decisão de desistir seja vista como altruísta pelo rei Charles.

“Meghan não quer mais brigas”, disse uma fonte ao site Page Six. “Ela quer que seus filhos conheçam o avô, Charles, principalmente quando não vão conhecer o outro avô. Ela espera que eles se encontrem e espera que sua decisão seja vista como altruísta, já que era melhor manter a atenção em Sua Majestade”.

A fonte acrescentou que Meghan decidiu pular a coroação para evitar drama, dizendo: “Ela realmente não quer uma música e dança e tudo sendo vivido aos olhos do público”.

Enquanto isso, o rei Charles e o príncipe Harry parecem estar trabalhando nas coisas, com outra fonte dizendo: “Agora, mais do que nunca, há uma vontade de tentar e ter um relacionamento”.

Harry também ainda é próximo de suas primas, princesa Eugenie e princesa Beatrice, mas não se dá muito bem com seu irmão, príncipe William. Como disse uma fonte: “Mesmo que Meghan não vá, ainda vai ser extremamente estranho”.

Ao que tudo indica, o duque de Sussex deve voar de volta para a Califórnia imediatamente após a cerimônia de coroação, que acontecerá às 11h (horário do Reino Unido) e pode chegar em casa no mesmo dia graças à diferença de fuso horário. “Harry fará todos os esforços para voltar a tempo para o aniversário de Archie”, disse a fonte. “Vai ser uma festa intimista, não vai ser como o My Super Sweet 16 ou o 50º da Portia de Rossi!”

