“Vida não é feita só de coisas boas”: Mariana Goldfarb anuncia separação de Cauã Reymond

A modelo e apresentadora Mariana Goldfarb fez uma postagem em seus stories nesta quarta-feira apara anunciar o fim de seu relacionamento com o ator global Cauã Reymond, com que está casada desde 2019.

Mariana e Cauã se conheceram em 2016, quando começaram a namorar e completaram sete anos de relacionamento no dia 2 de março, quando Cauã celebrou a data com uma postagem onde ele dizia: “Sete voltas ao redor do sol”

Em seu texto anunciado a separação, Mariana escreveu que está encerrando mais um ciclo de sua vida:

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir”.

O galã não se pronunciou sobre a separação.

Óvulos congelados

Com 33 anos, Mariana anunciou no ano passado que havia congelado seus óvulos porque queria muito ser mãe. “Não abro mão de ser mãe. Se pudesse, teria congelado antes”, disse a modelo.

Ela e Cauã não tiveram filhos no seu relacionamento. Quando se casaram, o ator já era pai de Sofia, filha de seu casamento com a atriz Grazi Massafera.

“Se eu quiser ser mãe com 45 anos, vou poder ter mais chance. Por que não fazer?”, disse Mariana.