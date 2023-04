“Um palhaço no meio”: Samara Felippo relembra foto com Mário Frias

A atriz Samara Felippo postou nos stories de seu Instagram uma foto de 1999 dos bastidores de “Malhação: Múltipla Escolha”, onde aparece ao lado de colegas de palco como Priscila Fantin, Fernanda Nobre e Robson Nunes.

Mas o que chama a atenção na imagem é a foto do ex-secretário da Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), o ex-ator Mário Frias, que hoje é deputado federal. Na foto, ele está com a cara coberta com um emoji de palhaço. Na foto, ela usa a hashtag “#patético”.

“Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio!”, escreveu Samara.

Os dois atuaram juntos nessa produção da Globo e a atriz é a madrinha do filho dele com Nívea Stelmann, mas isso não foi o bastante para poupá-lo, inclusive postando novamente a mesma foto e desta vez usando um emoji de fezes para cobrir a cara do compadre bolsonarista. Na segunda foto, ela diz: “Agora, achei. Ofendi os jumentos também”.

Samara Felippo compartilha fotos da Malhação, de 1999 (Reprodução/Instagram)

Essa mesma foto havia sido postada pela atriz em 2019 nas redes sociais, mas nela o rosto de Frias estava à mostra. Isso foi antes dele assumir o cargo no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em junho de 2020, quando tornaram-se desafetos.

