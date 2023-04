Terror da Virgínia Fonseca: Karen Bachini faz avaliação de batom da WePink e se decepciona

Reprodução Karen Bachini não fica feliz com mais um produto da marca de Virgínia Fonseca (Twitter)

Karen Bachini, atualmente mais conhecida como o “terror da Virgínia Fonseca”, voltou a viralizar após testar o novo batom da marca da Virgínia, WePink, e novamente reprovar.

O apelido ganhou fama após o review de uma hora sobre a base de 200 reais da marca da esposa de Zé Felipe (relembre no vídeo abaixo) e, agora voltou à tona com a avaliação do novo batom.

No vídeo em que testa o batom, a maquiadora e influenciadora analisou a consistência do produto, além de ter testado três vezes para garantir a sua melhor eficiência: “Bem grudentinho. Achei a cor bonita. Estou esperando secar. Salienta bastante as linhas finas, por ser muito liquído”, disse.

Ela ainda leu a descrição da caixa do batom líquido, que diz que ele é matte, “mas não está totalmente matte”, comenta ao dar zoom em sua boca.

Karen Bachini maior kriptonita da Virgínia kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/HLsJ1SeDnA — Jani Babado (@Batheuz) April 18, 2023

No primeiro teste, a maquiadora diz que ficou durante 30 minutos com o batom, disse que ele simplesmente não secou. Então, deu mais uma chance, tirando o produto e esfoliando a boca para testar novamente. “ Quando você gruda um lábio na outro, marca muito tudo nos lábios, meio que faz igual a base ‘volta tudo com código de barras’, marcando mesmo”, explicou a maquiadora

a karen bachini alugou um condomínio na mente dela, ela sempre tá em pânico quando vai falar dessa base pic.twitter.com/slGOTHISHu — hewerton (@themaximff) April 18, 2023

E, insistindo uma terceira vez a limpar e esfoliar os lábios e fazer o novo teste do batom, Karen chega a conclusão: “Não tá belo, não tá”.

ELA VOLTOU!! Karen Bachini testa o novo batom mate da Virgínia Fonseca.



pic.twitter.com/1uEzkJBzcq — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) April 18, 2023

No twitter, os internautas defenderam a opinião de Karen:. “A Karen não tem culpa se a Virginia pega as tintas guache da filha, coloca em um frasco da WePink e vende por 500 reais”, disse uma internauta.

Enquanto outra opinou: “podem falar TUDO da Karen Bachini, MENOS que ela não tem credibilidade pra fazer resenha a mona É completamente séria em tudo, eu só compro as indicações dela e NUNCA me arrependo”. Enquanto outro brincou: “Karen Bachini maior kriptonita da Virgínia”.

Leia também: