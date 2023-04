Sonia Abrão quer o Encontro? Fãs criticam as falas contra Patricia Poeta

Sonia Abrão e Patrícia Poeta se estranham há um tempo, mas desde que a crise nos bastidores do Encontro começou, as apresentadoras seguem em pé de guerra. Mas, há quem critique a comandante do “A Tarde é Sua” por falar sempre da contratada da TV Globo.

“Sonia Abrão porque você fala mal da Globo? Não vê o fracasso que é a emissora que você trabalha, está quase falindo. A Patrícia Poeta dá quatro vezes mais audiência do seu programa”, escreveu um anônimo, no Twitter.

Vale destacar que depois do conflito, a apresentadora da RedeTV! segue defendendo Manoel Soares, que segundo ela é atacado por Patrícia: “Somos jornalistas, mas eu coloco em primeiro lugar a questão do ser humano. Eu tenho um lado nesta história, faz um ano ou um pouquinho mais, que é o lado do Manoel Soares. As coisas seriam muito simples se ela fizesse uma coisa básica que é respeito ao colega. Isso a gente nunca viu”, disse ela, ao ser entrevistada pelo TV Fama.

Sonia Abrão diz que Patrícia Poeta não sabe dividir o Encontro (Reprodução/Globo)

A contratada da RedeTV! também alfinetou Patrícia Poeta e disse que a famosa não pode esconder aquilo que foi filmado: “Não adianta criar novela, se vitimizar, tentar fingir que as coisas não acontecem, da maneira que elas acontecem. As imagens estão aí, imagens que valem mais do que milhões de palavras. Eu acho que ela tem que parar e refletir profundamente e mudar a maneira de ser”.

Com tanta polêmica, a apresentadora do “Encontro” acabou notificando Sonia Abrão, que comanda o “A Tarde é Sua”, na RedeTV!, por falas ditas no vespertino. Segundo André Perecmanis, advogado de Patrícia, a jornalista da RedeTV! leva mentiras ao público e faz “ataques gratuitos”.

“Há dez meses, desde que Patrícia começou no programa, que eles inventam mentiras e, muitas vezes, até xingando ela”, disse o profissional, que conversou com o Na Telinha.

Patrícia Poeta notifica Sonia Abrão e pede retratação na TV (Reprodução)

Para André, a situação ficou difícil de aguentar e, por isso, Patrícia Poeta pede uma retração: “Claro que ela quer evitar levar a questão à Justiça, mas chega numa situação que não é possível mais”.

Além de Sonia Abrão, o jornalista Alessandro Lo-Bianco, que também faz parte do “A Tarde é Sua”, recebeu uma notificação extrajudicial, que pede a retratação pública em até 24 horas.

De acordo com o Metrópoles, o documento afirma que ambos disseminam, dia após dia, discurso de ódio contra a apresentadora do “Encontro”: “Coisas que eles sabem que são mentiras, mas eles falam para gerar engajamento, gerar polêmica, capitalizar em cima da destruição da reputação e credibilidade dela”, disse o advogado.

Após polêmica, Patrícia Poeta e Manoel Soares conversam mais no Encontro (Reprodução/Globo)

Ao saber da notificação, Sonia não ficou calada e aproveitou o momento para falar ao vivo. Sem citar o nome de Patrícia Poeta, a apresentadora da RedeTV! se manifestou e disse que também tem um filho advogado e pediu para a famosa “deixar a imprensa trabalhar”.

“Deixa a imprensa trabalhar. Meu filho também é advogado. Falou mal de mim, vou ligar: ‘filho…’. Aquilo que nós falamos ontem aqui: jornalista não pode temer processo. Isso não pode fazer calar. A gente tem que ter responsabilidade sobre o que fala”, afirmou ela.

