Saiba quem é Bruna Biancardi, a namorada que está grávida do segundo filho de Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi anunciou nesta terça-feira que está grávida do segundo filho do jogador brasileiro Neymar Jr., que já é pai de Davi Lucca da Silva Santos, de 11 anos, do relacionamento que teve com Carol Dantas.

Na postagem no Instagram, o casal escreveu:

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!”

Bruna tem 29 anos e é formada em negócios de moda e trabalha como modelo e influenciadora digital. Natural de Mooca, bairro de São Paulo, ela também atua na área de marketing da empresa da família, no ramo de vestuário.

Atualmente ela divide seu tempo entre a Granja Viana, em Cotia, onde vive sua família, e a a mansão de 5 andares do atacante brasileiro, em Bougival, a cerca de 20 km do centro de Paris, onde o jogador atua pelo PSG.

A propriedade tem 20 ambientes interligados em um terreno de 5 mil metros quadrados cujo aluguel mensal está avaliado em R$ 150 mil.

Famosos parabenizam o casal

Neymar e Bruna (Reprodução/Instagram)

Entre as diversas celebridades, Gabriel Medina, Vini Jr. e Richarlison Pombo foram alguns dos que celebraram a notícia respondendo a publicação com emojis. Já a cantora Ludmilla escreveu: “Que tudo!”.

Entre os famosos internacionais, Antonella Reccuzzo, mulher do jogador Messi, postou corações no anúncio da gravidez do casal.