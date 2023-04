“Quero ser amiga da Thaís Araújo”: após deixar BBB, Domitila conta sonho para Ana Maria no ‘Mais Você'

A manhã de hoje no Mais Você começou com Louro Mané homenageando o cantor Roberto Carlos pelo seu aniversário de 82 anos, utilizando uma cartola e gravata de borboleta azul e cantando uma música do rei. Logo, a web reagiu no Twitter.

Eu fico imaginando alguém na Globo Internacional ligando no programa de uma senhora loira e dando de frente com um fantoche de papagaio usando um chapéu brilhante cantando Roberto Carlos. #MaisVocê pic.twitter.com/jmFrARp6zC — Danilo of the Kingdom ✨ (@Reenlsober) April 19, 2023

Mas, o que mais era aguardado no matinal de hoje era a participação da 16ª eliminada do BBB23, Domitila Barros. Antes mesmo do programa iniciar, já havia vídeo dos fãs da ex-sister ao chegar no Projac dizendo que ela estava de preto, porque estava “de luto, porque aquilo que aconteceu não é de Deus”, se referindo à sua saída.

DOMITILA NO MAIS VOCÊ @MaisVoce https://t.co/HraKzlyLDf — Sardas da Domi / Domitila nossa campeã 🌵 🦁 💅 🤴 (@RivinhoZn) April 19, 2023

Além de mostrar o momento de sua saída na noite de ontem, Ana Maria Braga relembrou uma matéria que fez com Domi no ano passado, mostrando sua história e como chegou ao Miss Alemanha 2022. “Sou a primeira imigrante, a primeira negra a me tornar miss Alemanha. A favela pode vencer sim”, disse Domi na época. Relembre:

Depois disso, Domi comentou que sempre sonhou em participar do BBB, para que os caminhos se abrissem e que ter se tornado Miss Alemanha foi o ponta pé inicial. Além disso, revelou que sempre sonhou em atuar na Globo: “Meu sonho sempre foi trabalhar na Globo, ser amiga da Thaís Araújo. Sempre sonhei em deixar minha marquinha na terra e o BBB já tinha me inspirado muito na vida”.

Neste momento, Ana Maria mostrou para a ex-sister a torcida de Gil do Vigor e Juliette para ela e Domi se emocionou: “ Gil do Vigor e Juliette foram pessoas que me inspiraram, Juliette que abraçou o coração de milhões de brasileiros e o Gil falando quão importante é a educação e quão importante é sonhar e trabalhar pra alcançar os sonhos”, comentou. “Sonhar é preciso e é possível sim realizar sonhos”, concluiu.

“Fiquei muito orgulhosa da minha trajetória, pois foi muito difícil, mas fui muito feliz naquela casa”

“Não fui pra fazer novas amizades nem pra ser perfeita”, diz a ex-sister Domitila Barros

Domitila fala que ninguém foi tão vetada como ela e que não veio no Big Brother pra se esconder: “Eu não me aproximei de algumas pessoas, poruqe, no vento ou no sonho, Deus me avisa”.

"Não fui pra fazer novas amizades nem pra ser perfeita. Fui pra ser real" 💥

Domitila habla mesmo! #MaisVoce #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/VuiLSd7TRV — gshow (@gshow) April 19, 2023

E continua: “Tem público pra tudo, eu incomodei muita gente na casa. Mas fui na casa para ganhar o prêmio e fazer meu nome, não fui para fazer amigos. Me expus muito, mas fui coerente”.

A Ana Maria (e a produção) parecem estar perdidas, porque a Domi consegue dominar a entrevista e o planejamento sai do rumo kkkkkk



DOMITILA NO MAIS VC #MaisVocê — M∆I (@maimukaichi) April 19, 2023

A ex-sister ainda comentou quem ela traria de volta para o jogo de direto e não é ninguém além dela mesma, e Ana Maria concorda.