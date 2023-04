Preta Gil fala pela primeira vez após separação: “Ajudem a me proteger de toda essa nojeira”

Realizando tratamento contra um câncer, a cantora Preta Gil falou pela primeira vez na noite desta terça-feira (18) após o anúncio do fim do casamento com Rodrigo Godoy, que durava oito anos.

Em deu Instagram, Preta Gil escreveu:

“Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet.”, iniciou o texto.

“Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas, tem muitas mentiras, como por exemplo assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...”.

Mesmo dizendo que alguns dos boatos são falsos, a cantora disse que “as verdades estão vindo à tona”.

“No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz pra me curar!”, finalizou.

Web reage após motivo de separação de Preta Gil ser revelado; “O que mais tem é homem que abandona mulher doente”

A notícia de que o casamento de oito anos de Preta Gil e Rodrigo Godoy chegou ao fim foi divulgada essa semana. No entanto, os bastidores do divórcio causaram revolta nas redes sociais.

“A relação já passava por um período de turbulência desde o ano passado, mas a gota d’água aconteceu neste ano, após a artista descobrir que Rodrigo estava saindo com sua ex-estilista”, escreveu o colunista Leo Dias, em seu Instagram.

Na internet, as pessoas reagiram a notícia e demonstraram apoio a Preta, apoiando-se até em estatísticas para contar o drama que é o abandono das mulheres quando adoecem.

A contadora de histórias Déia Freitas, do Podcast Não Inviabilize, usou o Twitter para compartilhar relatos de mulheres que viram seus relacionamentos chegarem ao fim após um diagnóstico.

Vcs falando do ex da Preta, o que mais tem é homem que abanona mulher doente e tb abandona mulher que tem filho doente. Se eu quiser, consigo fazer um mês inteiro só com histórias assim... Infelizmente, todo dia chega história nesse tema. — Déia Freitas (@NaoInviabilize) April 18, 2023

