“Não ser um merda”: Whindersson Nunes reflete sobre sua carreira e propósito de vida

O influenciador Whindersson Nunes usou suas redes sociais pra refletir sobre sua carreira e o atual momento de sua vida após um seguidor fazer usa pergunta bastante difícil de responder: “Qual o sentido da vida”?

“Quando eu não era nada, eu só queria deixar de ser ninguém. Depois que me tornei alguém, me deparei com a fama e o dinheiro. E aí eu encontrei meu novo propósito: ‘Não ser um merda’”, disse o humorista.

“Depois, meu propósito se tornou inspirar as pessoas. Pelo meu tamanho mesmo, pelo alcance. É meio merda ficar usando isso para mostrar o que posso comprar, o que eu posso ter, como eu posso viver”,disse. “Tive essa fase, mas graças a Deus eu aprendo muito rápido e logo saio da pira”, confessou.

“Por isso, stand up, boxe, filme, música. É sempre buscando uma nova vertente. De propósito em propósito eu vou dando sentido à minha vida”, finalizou ele.

Luta de boxe

E por falar em boxe, Whindersson está em Londres treinando para enfrentar o lutador polonês Filip Marcinek no próximo dia 22.

No último domingo, até a ex-mulher do humorista ‘entrou no ringue’ para defendê-lo dos ataques nas redes que seu oponente vem fazendo, chamando-o de “fraco”.

Luísa Sonza comentou os ataques do boxeador polonês dizendo que ele está com medo. “Ele tá é desesperado”, disse a cantora.

Os ataques de Marcinek a Whindersson começaram na semana passada, quando o polonês chamou o humorista brasileiro de “corno” e disse que ele “vai perder a consciência como perdeu sua mulher”.