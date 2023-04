Meghan Markle faz aparição surpresa no programa de coroação do rei Charles; entenda

Só porque Meghan Markle não está viajando para Londres para a coroação do rei Charles, em 6 de maio, não significa que ela será totalmente excluída.

Na segunda-feira, 17 de abril, a família real lançou o programa oficial de “lembranças da coroação”, que inclui 84 páginas detalhando o próximo evento.

E foi a Hello! Magazine que apontou que a duquesa de Sussex foi incluída no livreto, mesmo ela não confirmando presença na coroação. Sua aparição veio na forma de uma foto de família tirada em homenagem ao 70º aniversário do rei Charles III, em 2018.

A foto mostra o monarca e sua esposa, Camilla Parker Bowles (75), sentados em um banco com dois de seus netos, o príncipe George (9) e a princesa Charlotte (7). O príncipe Harry (38) e Markle (41) estão atrás deles, junto com o príncipe William (40), Kate Middleton (41) e o príncipe Louis (4).

Muitos fãs ficaram surpresos com o fato de a família real ter escolhido esta foto porque não esperavam que Meghan Markle fosse incluída, suspeitando inclusive, que isso pode ser um sinal de que o rei Charles esteja tentando uma possível “reconciliação” com a duquesa, embora ela não possa comparecer ao evento.

No mês passado, um porta-voz confirmou (segundo o The Sunday Times) que o príncipe Harry e Markle receberam um convite para o evento por e-mail, mas recentemente o palácio confirmou apenas que o duque de Sussex comparecerá à cerimônia de coroação, sem sua esposa e dois filhos, Archie (3) e Lilibet (1).

Embora as festividades da coroação durem três dias, o príncipe Harry não deve comparecer a nenhum outro evento, já que no dia 6 também é aniversário de seu filho, Archie.

Leia também: