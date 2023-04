Maiara está com novo romance: conheça o sertanejo Matheus Gabriel

Maiara que faz dupla com Maraisa, já está com um novo affair, após mais um término com o ex, Fernando Zor, segundo colunista Leo Dias.

Assim como Maiara, de 35 anos, seu atual romance, Matheus Gabriel, também é cantor sertanejo. Com hits como “Beijo Vagabundo”, Made In Coração e “Voltei pra Cama”, ele já ultrapassou os 143 mil seguidores em sua conta do Instagram e faz shows pelo Brasil. Além disso, ele compôs a música “Dá Intimidade pra Ver”, cantada por Israel & Rodolffo

O jovem de 27 anos é nascido no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, e tem acompanhado Maiara e Maraisa, nos últimos shows da dupla. Nesta terça-feira, 18 de abril, ele inclusive publicou um vídeo em cima do palco do show da dupla, em Caldas Novas, Goiás, em seus stories do Instagram.

Reprodução Stories de @matheusgabriel no show de Maiara e Maraisa (Instagram)

Em nota no Jornal DHoje, foi anunciado que o casal pretende assumir o relacionamento em breve, já que foram vistos mais de uma vez juntos, em clima de romance.

Repercussão nas redes sociais

O boato sobre o suposto novo romance mal foi revelado e as fãs da cantora sertaneja já foram conferir o perfil de Matheus Gabriel que, nesta manhã tinha 129 seguidores e agora já está com 143 mil.

Os elogios para o jovem sertanejo também começaram: “Nossaaaa que troca hein Maiara , arrasou”, elogiou uma seguidora. “Eita agora a Maiara ganhou na loteria”, comentou outra fã de Maraisa.

Mas a maioria das dãs da cantora estão mesmo é pedindo para que ele cuide bem dela. “Cuida da Maiara. Dá a ela pelo amor de Deus um chá de esquecimento,e que ela esqueça o pé na lama”, brincou outra.

