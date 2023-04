Jornalista diz que ator global só paga a pensão do filho se ela reclamar na Internet; Cris Dias cobra Thiago Rodrigues de novo

Cris Dias foi casada com Thiago Rodrigues (Reprodução/Band)

Cris Dias, que viveu um relacionamento com Thiago Rodrigues de 2007 até 2017, voltou a reclamar nas redes sociais sobre os atrasos na pensão alimentícia de Gabriel, filho dos dois que tem apenas 13 anos.

A jornalista chegou a escrever que se ela não usa as redes para falar do assunto, o ator que participou de diversas produções na Globo, não paga o combinado.

“O problema é que, se não explano, a pessoa não paga. Todo mês isso. Se reclamo aqui, geralmente recebo logo. Então prefiro essa humilhação pública a ver meu filho sendo negligenciado. Mães entenderão”, escreveu”.

Não é a primeira vez que ela fala desse problema e inclusive mencionou que o ex ameaçou entrar na justiça por conta do que ela expressa nas redes.

“Para quem cornetou ‘ah, um dia de atraso e bla bla bla’, hoje é dia 18 e nada. O quinto dia útil já se foi há tempos. Notifica na Justiça e nada. Zero reais. E aí, faz o que agora, galera do Twitter? Vocês que têm pena, não querem fazer uma vaquinha para ajudá-lo a pagar a pensão? Ainda recebi ameaças de processo judicial porque ‘explano’”, expressou com revolta.

No ano passado, Thiago se envolveu em um caso polemico depois que denunciou ter sido roubado e espancado ao sair de uma boate no Rio de Janeiro. No entanto, imagens das câmeras de segurança mostraram que o ator apenas caiu sozinho e ficou desacordado.

Cris não deixou a situação passar em branco e usou as redes para enviar uma indireta: “A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”, escreveu.



