‘Fora Patrícia’ ganha força na web e Globo deve reformular programa em breve

Mesmo com crise, Globo deve manter Patrícia Poeta no comando do Encontro

O clima tenso envolvendo Patrícia Poeta nos corredores da Globo não deve afetar a apresentadora do Encontro, que, ao que tudo indica, seguirá por mais uma temporada no comando do matinal, que já foi de Fátima Bernardes.

Mesmo com haters pedindo “Fora Patrícia” nas redes sociais, a famosa não está na lista de próximos contratos rompidos e, com isso, o programa da TV Globo deve ganhar um novo formato a partir de junho, quando a jornalista completa um ano à frente da atração.

Manoel Soares deve deixar o Encontro com Patrícia Poeta de forma leve

Porém, neste mesmo período, Manoel Soares deve deixar o time de apresentadores do Encontro, mas até o momento não se sabe quem assume a sua vaga. Com a reformulação, o jornalista deve trocar o programa da TV Globo pelo “Papo de Segunda”, no GNT, onde ele já está.

Vale lembrar que, mesmo sem Fátima Bernardes, o programa diário segue dando bons números para o canal carioca. Desde que Patrícia assumiu, a audiência do Encontro cresceu e alcançou uma média de 7,5 pontos na Grande São Paulo.

Amiga de Patrícia deve ganhar espaço

Com o clima cada vez mais pesado, Patrícia Poeta deve ganhar uma nova apresentadora assistente. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do “A Tarde é Sua”, a famosa teria escolhido Tati Machado para seguir ao seu lado no programa. Ele afirma que a decisão teria sido tomada depois de uma reunião com executivos da Globo.

Com clima quente no Encontro, Tati Machado pode substituir Manoel Soares

Caso o boato vire verdade, Tati Machado ganha mais espaço no “Encontro”, onde ela já participa falando dos bastidores da emissora, das novelas e do “BBB 23″. Vale lembrar que recentemente, a famosa esteve no “Mais Você”, que também é gravado em São Paulo e deixou a direção do “Encontro” em alerta.

“Ela [Patrícia Poeta] gosta muito da Tati. Foi dito pra ela o seguinte: ‘Olha, os programas estão disputando a Tati Machado. A gente já entendeu que a Tati Machado já cativou o público. Ela já tem um estofo pra ter um projeto maior’”, disse o jornalista.

