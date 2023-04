‘Fala muito’: Manoel Soares voltou ao Encontro e Patrícia Poeta dá mais espaço

Depois de um dia de folga, Manoel Soares voltou ao Encontro com Patrícia Poeta e, desta vez, quem acompanhava o programa estranhou a performance dele no estúdio da TV Globo. Nesta quarta-feira (19), o famoso estava muito comunicativo, algo que não é tão comum, já que para muitos a titular não deixa ele falar.

No Twitter, anônimos brigaram com a situação ao comentar que Manoel Soares estava “falador” durante a manhã de hoje. Já um segundo arriscou uma outra língua e disse que o apresentador estava “hablando mais que o esperado”.

Mãe da Domitila fala sobre a eliminação da filha do #BBB23 #Encontro pic.twitter.com/oeGFEQee7R — Brenno De Moura  (@mbrenno_) April 19, 2023

Porém, mesmo com Manoel mais participativo, o público que acompanha o “Encontro” não deixou de criticar Patrícia Poeta: “É surreal a diferença do Manoel e Patrícia! Enquanto ele acolhe e consegue ter empatia pelo entrevistado. Ela não faz questão nenhuma de se aproximar do mesmo! Olha o carinho e atenção dele com a mãe da Domi [Domitila Barros]. Já ela, não consegue dar uma palavra de acalento!Constrangedor”.

Vale lembrar que Manoel Soares não é a única pedra no sapato de Patrícia Poeta, que, nesta terça-feira (18), acabou enfrentando alguns perrengues e virando assunto nas redes sociais. Durante o programa ao vivo, a titular do matinal acabou sendo confundida por uma entrevistada.

Manoel Soares falante hoje 👀👀 #encontro — quelzinha 🍺 #teamAmanda 🤙 (@Moraes_prior) April 19, 2023

Patrícia chamou uma anônima, que participou do matinal por vídeo e soltou um “bom dia, Fátima”, que rapidamente precisou ser corrigido: “Bom dia! É a Patrícia que está falando aqui”, disse a famosa, que ouviu um pedido de desculpas.

Em seguida, a entrevistada, que falava sobre um procedimento cirúrgico que deu errado, voltou a causar no “Encontro” e chegou a ser interrompida por Patrícia: “Se você me autorizar, eu levanto a minha blusa”, disse ela, que reclamava dos seios. Na hora, a apresentadora disse “não” e alertou sobre o horário de exibição do programa.

Bom dia estou achando uma sintonia boa hj,no encontro. #Encontro pic.twitter.com/Ga6GtXuF9z — julay (@julay_santos) April 19, 2023

Nas redes sociais, o clima entre a anônima e Patrícia Poeta virou motivo de piada e quem acompanhou não perdeu tempo. No Twitter, um fã comentou que depois das gafes, a produção deu um jeito de encerrar a conversa.

“Bom dia Fátima! Tudo bem? Aqui é Patrícia! Barulho de pum e entrevistada querendo erguer a blusa no programa. Acho que Patrícia ganha um guarda-roupas inteiro de saia justa”, brincou uma pessoa.

