Em tratamento contra o câncer, Preta Gil perde a paciência e desmente jornalista sobre traição amorosa: ‘as verdades estão vindo à tona’

Em tratamento contra um câncer, a cantora Preta Gil perdeu a paciência e falou pela primeira vez após o anúncio do fim do casamento com Rodrigo Godoy.

Ela compartilhou na rede na noite de ontem:

“Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet.”, iniciou o texto.

“Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas, tem muitas mentiras, como por exemplo assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...”.

“No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz pra me curar!”, finalizou.

Com a postagem, a cantora acabou desmentindo o jornalista de famosos que revelou com exclusividade informações sobre o fim do casamento.

Contrariando Leo Dias, Preta afirmou que não colocou nenhum rastreador no carro do marido.

Além disso, ela também negou que o ex havia pedido ajuda financiera, o que tinha sido afirmado pelo jornalista. Confira:

