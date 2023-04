Cátia Fonseca conta o que acha de Patrícia Poeta e dispara: “Não sonhei e não sonho trabalhar na Globo”

Em meio as críticas e problemas apontas no programa “Encontro” por conta dos seus apresentadores, Patrícia Poeta e Manoel Soares, muitos famosos tem dado sua opinião sobre o assunto.

Cátia Fonseca, de 54 anos, que comanda do “Melhor da Tarde” na Band, também mencionou o que pensa sobre a colega durante uma entrevista para a revista a Veja.

“Também admiro bastante ela. Gosto muito do jeito dela, da sua naturalidade, mas estão pesando um pouco a mão com a Patrícia”, refletiu, após a jornalista ser acusada de atrapalhar Manoel e querer o palco apenas para ela.

Para Cátia, a crueldade se tornou maior com o avanço da Internet e das redes sociais, fazendo com que as comparações sejam inevitáveis. Ela relembre que no passado foi fácil substituir a Ana Maria Braga na TV Record, mas hoje provavelmente a situação seria outra, devido a repercussão das redes.

Sobre trabalhar na Globo, ela foi direta e disse que esse nunca foi seu sonho e que seus planos são outros no momento.

“Não tenho esse sonho de ‘quero trabalhar em tal lugar’. Isso me frustra demais, com todos aspectos da minha vida. O que planejo, no máximo, são as férias do próximo fim de ano, é o mais distante que planejo. Não sonhei trabalhar na Record. Não sonhei, não sonho trabalhar na Globo. As coisas acontecem quando a gente se permite. Aprendi na terapia que a melhor coisa é a gente não se frustrar”, explicou.

Com três décadas de TV, a apresentadora conta que a maternidade foi um dos pontos que influenciou sua carreira e seus programas, mas que ela sabe que o título “programa feminino” se tornou algo muito mais amplo, revelando que hoje sua audiência na Banda é inclusive 40% masculina.

Para quem não costuma falar de política, Cátia até ousou dessa vez e explicou que torce para que muita coisa seja feita e um país mais jutos e menos desigual seja conquistado.

“Não foi o Brasil que teve grandes problemas, foi o mundo inteiro (com a pandemia). Mas espero que a gente possa, no final de ano, ver um Brasil com mais oportunidades”, expressa.

