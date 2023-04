Carolina Dieckmann agradece pela ‘onda de amor’ dos fãs com a amiga Preta Gil: “A cura vem”

A atriz Carolina Dieckmann fez uma postagem nas redes sociais agradecendo pela “onda de amor” que tem recebido dos fãs em apoio à amiga, Preta Gil. O fim do casamento da contora com Rodrigo Godoy tem sido um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias.

Carol, que é amiga de Preta há muitos anos, repostou o pronunciamento que a filha de Gilberto Gil fez sobre a notícia do fim do relacionamento. “Amor da minha vida. Eu estou aqui para você”, escreveu.

Na tarde desta quarta-feira (19), a atriz fez uma nova publicação, na qual deixou claro o amor que tem pela amiga, que passa por um tratamento oncológico.

“Esse é um post de agradecimento. A imensa onda de amor que vem inundando esse meu espaço pela minha irmã Preta Gil. A gente sabia que não seria fácil, mas também não imaginou que seria tão difícil”, começou.

“Porém…acreditem. Esse amor chega aqui, esse amor chega nela, e é isso e só isso que importa. A cura vem, amém”, ressaltou a atriz.

E Preta Gil fez questão de responder: “O que seria de mim sem você!”, comentou ela.

Apoio de amigos

Carol passou a noite com a amiga. Em stories em seu Instagram, ela apareceu assistindo a novela “Vai Na Fé”, da TV Globo, na qual ela interpreta a personagem Lumiar, na casa de Preta. Com elas, também estava Gominho, que também ressaltou seu apoio.

Amigo bem próximo à cantora, o influencer se mudou para a casa dela quando receber o diagnóstico de câncer no intestino.

Desmentindo boatos

Após a repercussão sobre a separação, Preta desmentiu que colocou um rastreador no carro do ex e que se relacionou com ele e sua ex-estilista ao mesmo tempo, que é apontada como o pivô da separação do casal.

Ela não mencionou nada sobre a traição da qual Godoy é acusado, mas deixou em aberto que “verdades estão vindo à tona”.

Muitas mulheres mandam mensagens de apoio para Preta nas redes sociais e compartilham suas histórias que são semelhantes, você pode ler algumas clicando aqui.

Preta Gil e Rodrigo Godoy (Instagram)

