BBB 23: Saída de Domitila Barros cria ‘boicote’ até a final do reality show

Domitila Barros deixou o “BBB 23″ faltando uma semana para a final do reality show. Mas, a saída da famosa não agradou parte do público, que acompanhou tudo e desconfia do sistema de votação da atual temporada.

Pelas redes sociais, anônimos chamaram a ativista social de vencedora: “Acordei vendo esse resultado, gostaria que fosse diferente. Mas você já é uma verdadeira vencedora!”. Há também quem afirmou abandonar o programa, mesmo faltando poucos dias para saber quem será o campeão.

Não acredito q tiraram a Domitila do bbb e vão deixar essa Amanda ganhar mds — Lele ☠︎ (@dxleet) April 19, 2023

No Twitter, uma pessoa postou: “Gente, é sério que a Domitila saiu? Não poooo, já deu esse ‘BBB’. Não vou mais acompanhar nada!”. Um terceiro disse que o “jogo é sujo e com cartas marcadas”.

No mesmo post, ele ainda relatou: “O bom é que dessa porcaria nos livramos e a Domitila Barros também se livrou. Quanto aos patrocinadores, aguardem os bots nas lojas de vocês fazendo compras com o dono dessa porcaria”.

Bom dia… q Domitila vai fazer sucesso aq fora eu não tenho dúvidas e é oq ela merece … mas ver os bonzão aq do Twitter reclamando até 2030 tbm não tem preço kkkkkkkkjj — Samis (@Biibipi) April 19, 2023

Por fim, Domitila Barros sai com uma grande torcida, que conta com Juliette Freire, campeã do “BBB 21″, entre outros famosos: “Domitila sempre protagonista, a campeã do ‘BBB’. Agora vamos flopar essa audiência da Globo. Ninguém assiste esse circo”.

A eliminação de Domitila

Domitila Barros foi eliminada na noite desta terça-feira (18), em um Paredão contra Larissa (39,35%) e Amanda (0,71%). Elas foram parar na berlinda depois que Ricardo indicou Amanda.

É obrigação da @globoplay fazer um documentário sobre a vida da DOMITILA BARROS — cami-mayu🦁🌵 (@camimayu) April 19, 2023

Já Domitila foi mandada pela casa, recebendo a maioria dos votos. Já Larissa, amiga de Bruna Griphao, foi pelo contragolpe. A final do reality show está marcada para a próxima terça-feira (25).

