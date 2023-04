BBB 23: Fora Alface ganha força faltando poucos dias para a final do programa

Depois que Domitila Barros deixou o “BBB 23″, na noite desta terça-feira (18), Bruna Griphao tornou-se líder e mandou Ricardo Alface para o Paredão. Agora, o brother vai disputar a preferência do público com Larissa, que foi a mais votada.

Ambos podem perder a chance de ganhar uma verdadeira fortuna na final do reality show, mas, nas redes sociais, o nome de Alface aparece como o predileto para deixar a competição. Fazendo com que Aline Wirley, Bruna, Amanda e Larissa continuem na casa.

Larissa conseguiu eliminar todas as plantas com a sua volta e também a sua MAIOR rival diretamente. #ForaAlface #BBB23 — Suzy Borges (@SuzyBorges8) April 19, 2023

No Twitter, fãs do programa aumentam o engajamento da hashtag “Fora Alface” e pedem a eliminação do anônimo, que viveu um relacionamento com Sarah Aline: “Vocês não tem noção de como eu estou focado, por isso não conto votos e evito entrar aqui, meu empenho é total”, escreveu uma pessoa.

Uma segunda disse que estava cansada de tanto votar: “Vou dormir um pouquinho, pois tô exausta, não parem de votar e não relaxem, pois não tem nada ganho! Bora que a gente consegue!”.

Alface se perdeu na arrogância e foi falso. Ele merece sair, #ForaAlface.. — Andre Luis Gomes (@andrelg1416) April 19, 2023

Um outro fã do “Big Brother Brasil” disse também que a eliminação de Ricardo Alface será uma vingança: “Não vamos perdoar o que o Alface fez com a Sarah. Ela saiu por culpa dele. Alface é liso e fez o jogo mais sujo dessa edição”, criticou o anônimo.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Saída de Domitila Barros cria ‘boicote’ até a final do reality show

Por fim, há quem decida fazer multirão para salvar Larissa, que voltou ao jogo depois da repescagem: “Gente, os mutirões da Larissa estão horríveis à vista do último Paredão. Sei que está todo mundo cansado mas não tem nada ganho. Lari tem muita rejeição também, não confiem em enquetes ou parciais!?! Votem pelo amor de Deus”.

A eliminação de Domitila

Domitila Barros deixa o BBB 23 (Reprodução/Globo)

Domitila Barros foi eliminada na noite desta terça-feira (18), em um Paredão contra Larissa (39,35%) e Amanda (0,71%). Elas foram parar na berlinda depois que Ricardo indicou Amanda.

Já Domitila foi mandada pela casa, recebendo a maioria dos votos. Já Larissa, amiga de Bruna Griphao, foi pelo contragolpe. A final do reality show está marcada para a próxima terça-feira (25).

LEIA TAMBÉM: Preta Gil fala pela primeira vez após separação: “Ajudem a me proteger de toda essa nojeira”