Após se pronunciar sobre a traição do marido, Preta Gil recebe o apoio de famosas

Após diversas notícias relatando o fim de seu casamento, a cantora Preta Gil decidiu se pronunciar sobre a traição do marido e o término de seu relacionamento. Em uma nota de apelo, a cantora ainda pediu para que não sejam publicadas informações falsas sobre o assunto.

O casamento de Preta e Rodrigo Godoy durava oito anos até que recentemente ela descobriu uma traição do companheiro e decidiu colocar um ponto final na relação. Após postar uma nota visivelmente emocionada, diversas famosas saíram em sua defesa.

Entre as demonstrações de carinho e apoio, Preta recebeu mensagens de Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, Simone Mendes, Juliette, Tatá Werneck, Fátima Bernardes e Paola Carosella.

Outras celebridades também demonstraram seu carinho: “Você é luz Pretinha! Estamos aqui!”, escreveu Juliana Paes. “Nós te amamos muito, Pretinha! Conte com todo o nosso amor e respeito!”, solidarizou Giovanna Ewbank.

Posicionamento nas redes sociais

Na noite da última terça-feira (18), Preta Gil publicou uma nota em seu Instagram pedindo para que noticias falsas sobre o assunto não sejam compartilhadas. Ao mesmo tempo, Rodrigo Godoy sumiu das redes sociais após se tornar alvo de duras críticas.

Confira o texto de Preta na íntegra:

“Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet.”

Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas, tem muitas mentiras, como por exemplo assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz pra me curar!”

