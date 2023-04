A lei do retorno é infalível: Preta Gil recebe mensagem de Gretchen que afirma estar “vendo tudo de camarote”

O fim do casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy tem sido um dos assuntos mais comentados na Internet nos últimos dias. Com os rumores e detalhes dolorosos que envolvem o término após oito anos de união, muitos famosos se solidarizaram com a cantora, que passa por um tratamento de câncer no intestino.

Gretchen usou as redes sociais para mandar uma mensagem para a filha de Gilberto Gil e revelou estar acompanhando todas as atualizações do caso.

“Parem de maldade. Parem de destruir as pessoas pela internet. Parem de ser cruéis. Usem o seu tempo livre para desejar o bem e a cura. Amiga @pretagil a lei do retorno é infalível. eu tenho assistido de camarote. Cuide de vc nesse momento. Vc precisa de colo e cuidado. o resto fica tranquila. Tem alguém cuidando de tudo pra vc. Fica em paz. Te amo”, publicou a artista em seu Instagram.

Como imagem, Gretchen usou o comunicado feito por Preta ontem, no qual ela afirmou estar vivendo “uma espécie de pesadelo”.

Preta desmentiu que colocou um rastreador no carro do ex e que se relacionou com ele e sua ex-estilista ao mesmo tempo, que é apontada como o pivô da separação do casal.

Ela não mencionou nada sobre a traição da qual Godoy é acusado, mas deixou em aberto que “verdades estão vindo à tona”.

Muitas mulheres mandam mensagens de apoio para Preta nas redes sociais e compartilham suas histórias que são semelhantes, você pode ler algumas clicando aqui.

É importante recordar Brasil carrega a estatística de que 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama são rejeitadas por seus companheiros.

Os dados são da Sociedade Brasileira de Mastologia e afirmam que as pacientes lidam com a rejeição de seus parceiros nesse momento delicado da sua saúde, passando por isso sem seu apoio.

CONFIRA TAMBÉM:

Web reage após motivo de separação de Preta Gil ser revelado; “O que mais tem é homem que abandona mulher doente”

Não sou pedófila: Jovem que diz ser Madeleine McCann se defende, mas é banida mesmo assim