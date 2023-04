VÍDEO: Rita Lee se emociona ao ver homenagem em programa na TV: “Adoramos”, disse marido

A cantora Rita Lee, de 75 anos, se emocionou ao assistir uma homemagem feita à ela no Programa “Altas Horas”, da TV Globo. Um vídeo compartilhado por Roberto de Carvalho, marido da artista, mostrou a dona dos hits “Ovelha Negra”, “Mania de Você” e “Erva Venenosa” animada com a atração (veja abaixo).

Na legenda da publicação, Carvalho escreveu: “Adoramos! Obrigado a todos!”. Logo depois da postagem, o apresentador Serginho Groisman comentou: “Rita e Roberto, todo o amor do mundo para vocês”, escreveu.

Rita Lee não esteve presente na atração, exibida da noite de sábado (15), pois ainda se recupera de uma internação ocorrida em fevereiro passado. A cantora segue em tratamento contra um câncer de pulmão.

Participaram da homenagem Luísa Sonza, que cantou “Amor e Sexo”; a cantora Céu, que interpretou “Chega Mais”; Fernanda Abreu, com o hit “Jardins da Babilônia”; Manu Gavassi, com “Esse Tal de Rock and Roll”; Paula Toller, com “Agora Só Falta Você”; Paulo Ricardo, com “Mamãe Natureza”; Tiago Iorc, com “Mania de Você”; Tom Zé, com “2021″; Zezé Motta, com “Saúde”, Tico Santa Cruz, com “Ando Meio Desligado” e completando o time o filho de Rita, Beto Lee, com “Orra Meu”.

Nas redes sociais, os artistas que participaram do programa fizeram questão de ressaltar a “rainha do rock” brasileira. Veja algumas postagens abaixo:

Tratamento contra câncer

Rita Lee foi diagnosticada em 2021 com câncer de pulmão, quando passou por imunoterapia e radioterapia. Em abril do ano passado, familiares anunciaram que ela estava curada.

No entanto, em fevereiro deste ano, ela voltou a ser internada. Na ocasião, Beto Lee disse que essa hospitalização faz parte do tratamento e ressaltou que “ela está bem, está se recuperando, está tudo certo. Segue o tratamento normalmente. A gente está ali, firme e forte, toda a família unida, todo mundo junto”, disse.

Foto de Rita Lee após iniciar tratamento contra câncer viralizou na web (Foto: Reprodução/Instagram)

Há anos Rita Lee é reclusa, quando o assunto é vida pública. Suas redes sociais são quase que exclusivamente para divulgação de seu trabalho artístico.

No começo do ano, uma foto da cantora viralizou nas redes sociais depois que seu marido, com quem está casada há 26 anos, postou uma homenagem. Além de Beto, eles são pais de Antônio e João.

