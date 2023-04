Sonia Abrão diz que prazer não tem idade e dispara: “Sexo é vida!”

Durante o programa ‘A Tarde é Sua’, apresentado por Sonia Abrão, a jornalista comentou mais sobre o seu livro recentemente lançado, que fala sobre os amores que viveu, e também aproveitou para comentar sobre seu status de relacionamento atual.

“Estou numa fase em que meu tesão pela vida me basta! Sexo é vida! O prazer não tem idade. Vamos viver”, disse a apresentadora. Em seu novo livro intitulado ‘Aos Homens que Amei’, ela fala sobre relacionamentos amorosos que já viveu e explica que a obra foi escrita especialmente para alguém especial.

“As coisas são vividas a dois e é assim que devem ficar! Meu livro é dedicado a um homem que amei muito, mas que a morte levou de mim. Nem assim me permiti revelar quem era. Só deixei as iniciais, como um segredo só nosso”, continuou.

A veterana da televisão brasileira também explicou que os textos escritos em forma de poema foram despertados pelo seu lado sentimental.

“Os poemas deste livro têm muito de mim, poeminhas de várias épocas, de vários amores. […] São flashes de emoções femininas diante do amor.”

Novas e antigas polêmicas assombram carreira da apresentadora

A apresentadora, que está presente nas casas dos brasileiros há muitos anos devido à forte presença na televisão, não deixa de escapar de polêmicas, sejam elas antigas ou novas.

Após falas sobre as intrigas envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares, na última quinta-feira (13), a apresentadora do ‘Encontro’ acabou notificando Sonia Abrão, que comanda o ‘A Tarde é Sua’, na RedeTV!, por falas ditas no programa.

Outra polêmica um pouco mais séria envolvendo seu nome é no ‘caso Eloá'. Com a reestreia do programa ‘Linha Direta’, na TV Globo, revisita o caso no primeiro episódio, internautas relembraram o envolvimento da apresentadora no crime, citando as interferências jornalísticas no caso.

Durante as negociações, a apresentadora conseguiu entrevistar ao vivo Lindemberg Alves, na época com 22 anos, que fazia Eloá Cristina Pimentel, então com 15, refém. A adolescente foi assassinada pelo ex-namorado durante o sequestro, que durou cinco dias.

