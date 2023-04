Separação de Preta Gil: Este pode ser o pivô do suposto fim da relação

Preta Gil e Rodrigo Godoy não formam mais um casal. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o casamento teria terminado e o empresário já teria deixado a casa onde eles moravam há quase um mês, mesmo a famosa enfrentando um tratamento contra o câncer.

Segundo a colunista, Rodrigo e Preta teriam decidido encerrar o romance, que já durava sete anos, por causa de problemas envolvendo Francisco Gil, filho da cantora, que tinha algumas discussões com o padrasto e, por isso, também não visitava a casa dela.

Vale destacar que nos últimos dias, os boatos de uma crise no casamento eram constantes. Segundo o Em Off, Rodrigo Godoy foi visto curtindo uma noitada com os amigos, enquanto Preta Gil seguia com seu tratamento médico. Mas, nenhum dos dois comentou sobre o assunto.

Preta Gil (Foto: Reprodução/Instagram)

No dia 6 de abril, a cantora também usou as redes sociais para justificar a ausência. Em uma sequência de vídeos nos Stories, ela disse que o seu sumiço era por conta da quimioterapia. Mas, após passar o feriado de Páscoa internada, a famosa teve alta hospitalar e voltou para sua casa.

LEIA TAMBÉM: ‘Sem escândalos’: Globo toma atitude para acabar com crise entre Patrícia e Manoel

“Em casa!!! Glória a Deus por isso!!! Viva meus Orixás, minhas Santinhas, meu Anjo da Guarda e todos os meus protetores!!!”, escreveu a filha de Gilberto Gil em suas redes sociais.

O tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil descobriu que estava com um tumor logo no começo deste ano. Aos 48 anos de idade, ela foi diagnosticada com câncer de intestino, mais especificamente um Adenocarcinoma na porção final do intestino.

Story de Preta Gil (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

“Eu fui muito resignada. Entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Nunca achei que isso era algo que ia me derrubar. Entendi que era algo que ia me transformar”, disse ela, em uma entrevista ao programa “Fantástico”, pouco após descobrir a doença.

A artista estima que o tratamento dure entre seis e oito meses. Após o processo de quimioterapia, Preta deve passar por uma cirurgia para retirar o tumor.

LEIA TAMBÉM: ‘Especialista em divórcio’: Jojo Todynho vai à OAB e manda indireta na web