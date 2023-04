‘Sem escândalos’: Globo toma atitude para acabar com crise entre Patrícia e Manoel

Após dias vivendo o caos nos bastidores do “Encontro”, a direção da TV Globo já teria tomado uma decisão para melhorar o clima entre Patrícia Poeta e Manoel Soares no estúdio, que fica em São Paulo, e tentar acabar com as críticas que surgem nas redes sociais. Mas, ao que tudo indica, não será a titular do programa quem vai pagar a conta.

Segundo o jornalista Matheus Baldi, que participa do “Melhor da Tarde”, na Band, Manoel Soares estaria com os dias contados no matinal da emissora carioca. De acordo com ele, o canal “pretende fazer valer essa decisão” de tirar o apresentador do programa, já que a famosa é a titular oficial.

Com clima quente no Encontro, Tati Machado pode substituir Manoel Soares (Reprodução/Globo)

O colunista disse ainda que a saída do apresentador do “Encontro com Patrícia Poeta” será feita de “uma forma muito harmônica e muito clara, porém, sem escândalos, sem brigas e sem grandes problemas, porque a emissora acredita e gosta muito do Manoel”.

“Mas o que eu posso garantir para você é que o Manoel vai deixar o programa ‘Encontro’ ao lado de Patrícia Poeta. Como este assunto está dando muito pano para manga e muitos veículos de imprensa estão indo atrás da Patrícia e do Manoel, eles querem que o Manoel não deixe essa história ganhar novos capítulos, que ele fique em silêncio, que ele não fale mais nada, não forneça informações de bastidores para os jornalistas”, disse Baldi, durante o programa de Catia Fonseca, na Band.

Ao vivo, Patrícia Poeta cortou Manoel Soares de novo e fãs do "Encontro" criticam a famosa (Reprodução/Globo)

Ele lembrou ainda que Manoel Soares tentou falar sobre sua vida privada durante o “Encontro” da última sexta-feira, mas a conversa não evoluiu: “Na semana passada teve um desgaste, porque ficou parecendo que o Manoel ao falar sobre a vida pessoal e o que os filhos vem passando na escola poderia estar alimentando, fomentando este assunto que é tão desgastante e que pode atrapalhar na relação do programa com os parceiros comerciais”.

