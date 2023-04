Live de milhões: Virgínia Fonseca anuncia o quanto faturou no último domingo e impressiona

No último domingo, 16 de abril, Virgínia Fonseca fez uma live de 13 horas de duração em sua conta do Instagram para divulgar as promoções da sua marca de maquiagem, We Pink, e impressionou ao bater R$ 22 milhões com 194 mil vendas!

Com apenas 24 anos, a influenciadora comemorou o número grandioso, com um print dos resultados das vendas, que totaliza o valor de R$ 22.488.709,38 em um total de 194.904 unidades de produtos diversos.

Na legenda, Virgínia escreveu, com empolgação: “13 HORAS DE LIVE, 194 MIL VENDAS E 22 MILHÕES FATURADOS!!!! Dia 16/04/2023 com certeza mais um dia que ficará marcado na história da WEPINK!!! 22 MILHÕES EM 13 HORAS!!!”

E agradeceu suas seguidoras e seguidores, o seu marido, Zé Felipe, e sua sócia da marca, Samara Pink e o marido,Thiago Stabile: “Gratidão é a palavra que define, obrigada por confiarem em nós e na marca, sem vocês nada disso seria possível, começamos só NÓS e um SÉRUM 10 EM 1, viemos na contramão do mercado e vocês nos abraçaram 🙌🏻 Wepink nasceu grande graças a vocês 👏🏻TODA HONRA E GLÓRIA A DEUS”, concluiu, com emojis de coração.

Virgínia Fonseca enviou indireta para Karen Bachini, que havia detonado sua base

Durante a live que lhe rendeu milhões, Virgínia resolveu falar pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a sua base de R$ 200,00 lançada em março deste ano.

“Vou falar de coração… Quando a gente vai fazer um produto, a gente lança o que a gente gosta. E, pô, eu gostei muito da base. A base é a única que eu uso, eu amo essa base, na minha pele ela fica incrível”, disse a influenciadora, no último domingo.

Apesar de não citar nomes, os seguidores entenderam a indireta, quando ela reclamou de “pessoas que se aproveitam do assunto para crescer e gerar engajamento nas redes”.

Leia também:

.