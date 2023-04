Novo affair? Andressa Urach é clicada ao beijos com homem misterioso durante festa no RS; veja

Andressa Urach está solteira desde o fim do casamento com Thiago Lopes (Reprodução/Instagram)

A ex-modelo Andressa Urach, que está solteira desde o término conturbado com Thiago Lopes, foi clicada em clima de romance em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde voltou a morar. Uma foto divulgada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, mostrou a ex-miss bumbum aos beijos com um homem misterioso em uma festa (veja abaixo).

Andressa Urach foi flagrada aos beijos com homem misterioso durante festa, em Porto Alegre (Reprodução/Metropoles/Instagram)

Em seu Instagram, Urach chegou a publicar um story sentada ao lado do rapaz, que aparenta ser o mesmo que estava beijando durante a festa. No entanto, até o momento, ela não se pronunciou se ele se trata de um novo affair.

Urach tem demonstrado que retomou sua rotina em Porto Alegre após enfrentar uma internação em hospital psiquiátrico e o divórcio com o ex-marido, que obteve a guarda do seu filho caçula, León.

Em uma postagem recente, a ex-miss Bumbum disse que não acreditava que conseguiria reaver a guarda do menino. Depois, afirmou aos seus seguidores que ela e o ex-marido resolveram ser amigos por causa do filho, que hoje tem pouco mais de um ano.

Apesar do entendimento entre eles, ela negou que estaria retomando a relação. “O perdão sempre vence. Se eu voltar, eu mesma vou falar para vocês. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, não estamos cogitando no momento. Passamos por momentos difíceis”, completou.

Nova profissão

A ex-modelo também segue firme no seu objetivo de se tornar uma DJ. Em publicação em seu Instagram na semana passada, ela mostrou mais uma aula do curso que faz. Seu objetivo é aprender a tocar para poder trabalhar junto com seu filho mais velho, Arthur, que voltou a viver com a ex-miss Bumbum após passar uma temporada nos Estados Unidos.

Enquanto busca nos ares profissionais, a ex-modelo revelou que, atualmente, o compartilhamento de fotos e vídeos no OnlyFans tem sido sua principal fonte de renda. “Nunca imaginei que uma plataforma iria me dar um retorno tão grande “, disse ela.

Mas a ex-modelo também mantém um salão de beleza e tem uma marca própria de cosméticos, que fazem com que seus ganhos mensais superem os R$ 40 mil, conforme revelado por ela.

