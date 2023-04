“Muitos vão pagar”, diz irmão de Marília Mendonça após prisão de jovem que divulgou fotos de autópsia

Após a prisão jovem apontado como o responsável pelo vazamento das fotos dos laudos periciais da cantora Marília Mendonça, o irmão dela, João Gustavo, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Ele compartilhou uma reportagem do programa “Fofocalizando”, do SBT, nos stories de seu Instagram, onde escreveu na legenda: “As denúncias continuam, muitos vão pagar por isso. Podem esperar.”

O vazamento das imagens ocorreu na última quinta-feira (13), quando a assessoria da artista fez um apelo para que as imagens não sejam compartilhadas nas redes sociais. “A gente suplica para que as pessoas não divulguem e não compartilhem esse conteúdo.”

O rapaz apontado como responsável pelo vazamento das fotos, que tem 22 anos, foi preso na segunda-feira (17), em Santa Maria, no Distrito Federal. Uma investigação foi instaurada após a repercussão do caso e os agentes chegaram até o suspeito.

Conforme a Polícia Civil, ele usava o Twitter para compartilhar as imagens de artistas falecidos forma clandestina. Entre os alvos estariam os cantores sertanejos Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

A investigação ainda apura como o rapaz tinha acesso a essas imagens, já que elas constam em arquivos restritos das autoridades. De acordo com o Código Penal do Brasil, o crime corresponde a “vilipêndio de cadáver” e pode dar de 1 a 3 anos de prisão e pagamento de multa.

O advogado Robson Cunha, que representa a família de Marília Mendonça, informou que “está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis”.

Morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo em Caratinga, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2021. Além dela, também foram vítimas o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Bonfim, o piloto e o copiloto do avião.

Segundo conclusões do laudo da perícia, os óbitos aconteceram apenas depois que todos já estavam no chão, por conta do impacto com o solo. A artista sofreu um politraumatismo.

