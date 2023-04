Marina Ruy Barbosa abre o jogo sobre desejo de ser mãe e diz que se sente confiante e segura

Na última segunda-feira, 17 de abril, Marina Ruy Barbosa fez a alegria dos fãs ao abrir a sua ‘caixinha de perguntas’ nos stories de seu Instagram para conversar com seus cerca de 42 milhões de seguidores. Teve pergunta sobre sua melhor fase, sobre viagens e até se a estrela tinha alguma plástica.

Quando questionada se tinha alguma comida preferida, ela postou uma foto comendo pizza e foi direta: “Amo comida italiana. Massa e pizza”. E quando questionada sobre viagens, a atriz disse que o que gosta mesmo é de se sentir a vontade e ficar com pouca roupa.

“Amo qualquer lugar que eu possa ficar de biquíni o dia inteiro, descalça e sem precisar me preocupar com muita coisa. Maldivas e Noronha para relaxar ganharam o meu coração”, respondeu Marina.

Reprodução Stories: @marinaruybarbosa (Instagram)

O assunto gravidez também não podia faltar e a atriz respondeu com uma belíssima foto de sua mãe, Gio Ruy Barbosa, grávida. Na caixinha, como resposta, Marina respondeu, ao ser questionada se ela pretende ser mãe um dia: “Sim! Sim! Olha a minha mãe que linda grávida da ruivinha aqui”.

Quando questionada se “está na sua melhor fase”, Marina refletiu: “ Não sei se é a minha ‘melhor fase’... Mas com toda certeza é a fase que estou me sentindo mais autoconfiante e segura, sabe? De modo geral. Pode parecer clichê, mas alguns aninhos de vida fazem bem para a gente aprender tanta coisa... A gente perde um monte de insegurança boba. Se preocupa mais com o que a gente sente e vive”.

Reprodução Stories: @marinaruybarbosa (Instagram)

Ela também abriu o jogo afirmando que só trabalha com marcas que ela acredita na essência. “Eu gosto de ter orgulho daquele material publicitário e realmente consumir o que estou ajudando a vender”, disse Marina.

Para finalizar, sim, o seu cabelo é ruivo natural e não, a ruivinha nunca fez nenhuma plástica, segundo as respostas de seus stories.

Leia também: