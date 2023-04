Key Alves posta foto ousada e revela onde será seu novo ensaio sensual; confira

Depois de deixar o “BBB 23″ e ganhar mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, Key Alves está de volta ao OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, onde fatura um bom dinheiro. Agora, a jogadora de vôlei surpreendeu seus fãs ao anunciar onde será feito o seu primeiro ensaio depois do confinamento.

Em seu perfil oficial, Key postou uma foto bastante ousada e legendou: “Logo menos estarei em Salvador, Bahia, para o primeiro ensaio do OF [sigla para OnlyFans]”. Na publicação, a famosa disse ainda que a proposta é viajar por todo o Brasil para fotografar.

Nos comentários, fãs da ex-BBB também responderam uma pergunta feita por ela: “E aí eu encontro você em qual estado desse Brasilzão ?”. Um fã clube pediu para ela viajar para Goiânia e outro pediu para a atleta viajar para Fortaleza. Já um terceiro pediu para ela fazer um ensaio no Rio Grande do Sul.

Alguns seguidores também fugiram do assunto e deram conselhos amorosos para Key Alves, que está solteira: “Minha linda, começa sua nova vida apagando as fotos deste Gustavo. Não vale a pena guardar fotos de um homem que te diminuiu só porque você faz OnlyFans”.

LEIA TAMBÉM: ‘Sem escândalos’: Globo toma atitude para acabar com crise entre Patrícia e Manoel

Vale lembrar que em abril deste ano, depois do rompimento com Gustavo Cowboy e o fim do confinamento do “BBB 23″, Key Alves decidiu retornar ao OnlyFans, site de conteúdo adulto, onde possui mais de 60 mil admiradores.

Depois do BBB 23 e da separação, Key Alves decide futuro no OnlyFans (Reprodução/Instagram)

A novidade foi contada nas redes sociais da jogadora de vôlei, que disse que vai publicar um novo ensaio sensual nos próximos dias e ainda falou o quanto ganha na rede social, que também é usada por outras celebridades. Segundo ela, um dos motivos é aumentar os lucros, já que o salário como atleta é baixo.

“Vou falar o quanto eu ganho jogando, para a galera entender o motivo que me levou para lá [Onlyfans]. Eu falei que eu ganhava menos de R$ 2 mil. Mas, muitas pessoas vieram atrás de mim para comentar sobre. Daí, eu disse R$ 200 mil por mês e acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada”, contou Key Alves, durante o confinamento no “BBB 23″.

LEIA TAMBÉM: ‘Fenômeno’ do BBB 23: Amanda aproveita Paredão e faz análise sobre sister famosa