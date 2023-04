Kate Middleton culpa Meghan Markle por perder os momentos finais ao lado da rainha Elizabeth

A rainha Elizabeth II estava cercada por seus entes queridos quando faleceu em setembro de 2022, mas notavelmente ausente de sua cabeceira estava Kate Middleton - embora não fosse essa a intenção da princesa de Gales.

De acordo com o autor real Robert Jobson, que lançou recentemente o livro ‘Our King Charles III: the Man and the Monarch’ (Nosso Rei Charles III: o Homem e o Monarca”, em tradução livre), a princesa de Gales queria ver a falecida monarca em suas horas finais, mas como o rei Charles supostamente não queria Meghan Markle lá, Kate também teve que “ficar para trás”.

Meghan Markle e a Rainha Elizabeth II. Foto: Reprodução Pinterest @whowhatwear.com

“Harry estava insistindo que Meghan viajasse com ele para a Escócia enquanto a vida da rainha se esvaía, mas o rei disse que era apenas para os filhos e netos ficarem com a rainha”, explicou Jobson, segundo a OK Magazine, observando que Charles disse ao príncipe Harry: “Se Catherine não vem, Meghan também não pode, não é apropriado que as esposas compareçam”.

Segundo o autor, tudo isso foi um plano porque o rei Charles “queria dizer que Meghan não era bem-vinda. Mas ele não podia dizer isso a Harry, então ele interveio pessoalmente e pediu a Kate que ficasse para trás para que fosse mais justo com Meghan”, continuou o especialista real. “Kate na mesma hora entendeu, mas ela queria desesperadamente estar lá com a rainha em seus últimos momentos. Isso consumiu Kate e criou ressentimento em relação a Meghan”.

Kate Middleton e a Rainha Elizabeth II. Foto: Reprodução Instagram @theroyalfamily

Este fato é apenas um dos muitos que contribuíram para o relacionamento fraturado entre Meghan e Kate, já que as coisas pareciam atingir um ponto de ebulição antes do casamento dos Sussex, em 2018.

No livro de memórias de Harry, Spare, ele detalhou como Kate enviou a Meghan algumas mensagens de texto rudes sobre o vestido da princesa Charlotte não caber corretamente, e as coisas ficaram tão quentes que ele encontrou sua esposa “chorando no chão”.

Kate se desculpou pela discussão no dia seguinte, no entanto, as duas claramente nunca consertaram completamente os laços, e parece que a situação em torno da morte da rainha, pode ter sido um dos principais motivos de Kate insistir que Meghan não comparecesse à coroação do rei Charles, em maio.

Depois que foi revelado que apenas o duque de Sussex estaria voando para o grande dia, o autor real Tom Bower explicou que Kate “impediu Meghan de vir e disse que ‘não a aceitaria’ lá sob quaisquer circunstâncias’”.

