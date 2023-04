Fotos vazadas de Marília Mendonça deverão ser apagadas de sites e redes sociais

Por determinação da Justiça, todas as fotos vazadas da autópsia da cantora Marília Mendonça deverão ser apagadas de todos os sites, blogs e redes sociais por determinação da Justiça.

Nos últimos dias, as imagens vazaram pelas redes sociais e foram compartilhadas no país todo, apesar dos apelos da família. A mãe da cantora disse na última quinta-feira que a família estava chocada e pediu para os seguidores que não compartilhassem as imagens. “Não compartilhem isso, é crime, não deem Ibope para criminoso. Você vai estar cometendo um crime também”, alertou Dona Ruth.

A cantora morreu em 2021, vítima de um acidente de avião em Minas Gerais, e as imagens da necropsia foram vazadas de forma ilegal nas redes sociais.

Um jovem de 22 anos foi preso no Distrito Federal acusado de obter as fotos da cantora e compartilhá-las nas redes.

Segundo a investigação, o jovem é suspeito também de ter compartilhado as fotos de outros famosos, como Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. Ele foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal, e segundo a polícia compartilhava as imagens de forma clandestina, usando o Twitter. A polícia ainda não sabe como ele tinha acesso a essas imagens.

Agora, com determinação judicial, quem descumprir a decisão poderá ser multado em R$ 10 mil. “Ela [a decisão] se refere a todos os provedores, todos os sites, todas as redes sociais que fizeram o armazenamento e divulgação deste conteúdo”, disse Robson Cunha, o advogado da família.

De acordo com o Código Penal do Brasil, o crime corresponde a “vilipêndio de cadáver” e pode dar de 1 a 3 anos de prisão e pagamento de multa.