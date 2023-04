‘Fenômeno’ do BBB 23: Amanda aproveita Paredão e faz análise sobre sister famosa

Faltando poucos dias para a final do “BBB 23″, Bruna Griphao não anda muito preocupada com as próximas eliminações e, durante uma conversa na madrugada desta terça-feira (18), Amanda, que está na berlinda, fez uma análise sobre a participação da famosa no reality show.

Em conversa na área externa da casa, a médica comentou que Bruna pode ser um “fenômeno” da atual temporada do programa. Mas, é claro que teve um pequeno puxão de orelhas: “Eu só não gosto da Bruna ‘mimizenta’. Sabe a Bruna reclamona? Vou falar para você porque talvez tenha gente lá fora que pense a mesma coisa”, começou ela.

No Twitter, alguns fãs do reality show concordaram com a médica e falaram coisas positivas sobre Bruna dentro do programa, que chega ao fim na próxima semana: “A relação da Bruna e da Aline no ‘BBB’ é o que mais me encanta. Se amam, se cuidam e tudo se desenvolveu de uma forma simples e espontânea”, escreveu uma pessoa, no Twitter.

Um outro perfil destacou que a diferença está na forma de acompanhar o confinamento: “Gente se eu não acompanhasse o ‘BBB’ no Globopay 24 horas, mas na edição e ficasse apenas no Twitter eu tenho certeza que eu odiaria as meninas. Mas, que bom que eu acompanho no Goblopay, pois até a edição tira as cenas de contextos”.

Em seguida, Amanda lembrou que a famosa acorda reclamando: “É look, é raio-x, é microfone, é não sei o que. Daí eu penso: ‘o que essa ‘mina’ tá fazendo aí se ela só reclama?’. Todas as outras versões são muito boas. Agora, a ‘mimizenta’ não tem meu coração”, pontuou a emparedada.

Bruna Griphao ouviu com atenção todo o relato de Amanda, mas terminou dizendo que “ninguém é perfeito” e lembrou que até fora da casa ela não acorda de bom-humor.

