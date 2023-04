Família canina: Larissa Manoela compartilha momentos fofos com seus 10 cachorrinhos

A atriz Larissa Manoela está esbanjando fofura em um perfil do Instagram especialmente focado em seus cachorrinhos. Nos registros compartilhados por meio do perfil, é possível ver momentos em que ela e o noivo, André Luiz Frambach, cuidam e curtem junto com os animais.

Na conta, nomeada de “dogsdalarimanoela”, é possível acompanhar parte da rotina dos 10 cães de Larissa: Guilhermina, Valdemar, Borrachinha, JJ, Harry, Megan, Levi, Minnie, Mickey e Nala.

Em um dos registros mais recentes, Larissa compartilhou uma imagem em recordação ao dia do beijo na qual recebe um “lambeijo” de Minnie, que assim como ela utiliza um look pink para posar para a foto. Entre os comentários, diversos perfis de fãs deixaram mensagens carinhosas, com destaque para o noivo da atriz, que fez questão de registrar sua reação.

Em outro registro acompanhada de Minnie, Larissa recorda momentos em que protagonizaram o filme da Netflix, Modo Avião. Nas imagens, as duas aparecem usando figurinos combinando e a atriz reforça: “Estamos aqui, vestidas de mãe e filha”.

Família completa

Recentemente, a atriz tirou um momento para celebrar os nove meses de relacionamento com o noivo, André Luiz Frambach.

Com uma série de fotos do casal e um texto romântico, ela relembrou momentos acompanhada pelo parceiro e dividiu uma declaração de amor com direito a alfinetadas aos sites de fofoca.

Em determinado momento do texto, Larissa diz: “Feliz uma gestação! Não porque tô grávida viu galera and sites de fofoca, mas porque já são 9 meses com meu peixão”.

Respondendo a declaração da amada, André fez questão de ressaltar a relação de companheirismo entre eles: “Meu amor. Eu tô rindo e chorando ao mesmo tempo! Você aquece meu coração minha vida. Eu te amo demais. Vamos juntos viver essa vida linda que desejamos, sonhamos e merecemos por sermos quem somos!”.

