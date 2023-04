Ex-funcionária de Preta Gil que teria saído com seu marido toma atitude nas redes sociais

O fim do casamento entre Preta Gil e Rodrigo Godoy veio repleto de detalhes tristes expostos pelo colunista Léo Dias. Um deles é de que o divórcio foi motivado por uma traição descoberta por meio de um rastreador instalado no carro.

No Metrópoles, o jornalista apontou que Godoy manteve um caso e viaja para São Paulo frequentemente para se encontrar com a ex-consultora de estilo da cantora.

Apesar de não ter a identidade revelada, foi informado que a pivô do término trancou sua conta no Instagram com medo de ser exposta.

Fontes afirmam que mesmo após a traição, o ex-marido pediu ajuda financeira para a filha de Gilberto Gil antes de deixar a casa que moravam com a desculpa de “reconstruir” a sua vida, o que foi negado.

No momento, Preta passa por um tratamento para tratar um câncer no intestino. Ela recebe a ajuda e apoio de amigos e familiares.

Nas redes sociais, o ex da artista recebeu ataques que apontam o quanto ele foi mau caráter ao fazer isso com a esposa em um dos momentos mais delicados da sua vida.

Reprodução (Instagram)

Comentários como “E só na hora da alegria e da saúde né.. Empatia zero!” e “Pior momento você faz isso com a moça. Que papelão!!!!”, rechearam seu Instagram.

Reprodução (Instagram)

