‘Especialista em divórcio’: Jojo Todynho vai à OAB e manda indireta na web

Jojo Todynho mostrou mais uma vez uma de suas aulas na faculdade de Direito. Desta vez, a famosa deixou a universidade e foi até o prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, para fazer uma atividade com os seus colegas. A famosa aproveitou para mostrar tudo para os mais de 26 milhões de fãs do Instagram.

“Partindo agora para a OAB [Ordem dos Advogados do Brasil]. A gente conseguiu essa visita e eu estou muito ansiosa de ir com a galera da minha turma. Está faltando gente, mas vamos fazer mais uma no dia 15 de maio. Vamos com tudo! Vamos pegar mais esses pontinhos”, disse a cantora, que estava em um ônibus.

Jojo Todynho vai ao escritório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro (Reprodução/@jojotodynho)

Ao chegar no local, Jojo Todynho seguiu postando vídeos nos Stories do Instagram e mostrando tudo para os seus admiradores. Além da palestra com alguns advogados formados, a celebridade também postou a imagem de folhetos sobre a campanha “Advocacia sem Gênero”.

Ao longo do tour, Jojo mostrou um livro sobre separação e disse: “Como eu sou especialista em divórcio, este é o livro que eu vou levar para casa para ler. Brincadeira...não pode! Olha tem coisa, hein”. A famosa também aproveitou para tirar algumas fotos.

Na OAB do Rio de Janeiro, Jojo Todynho diz que será especialista em divórcio (Reprodução/@jojotodynho)

Os desafios de Jojo na universidade

Desde que entrou na faculdade, Jojo Todynho “deixou a vida de celebridade de lado” para focar na nova experiência de vida e, pelas redes sociais, falou sobre o desafio de estar dentro de uma sala de aula. Em uma sequência de vídeos postados nos Stories, ela falou sobre como foi sua aula de Ciência Política: “Vai ser árduo, vai ser suada essa faculdade, mas o que me deixa maravilhada é a troca”.

Em seguida, Jojo falou sobre a convivência com os colegas de sala: “O pau quebra, a aula agora de Ciência Política, o pau quebra de verdade, eu fico muito feliz. São pessoas com olhares diferentes e você começa a ter um olhar diferente”, explicou.

Com colegas da faculdade, Jojo Todynho visita a OAB do Rio de Janeiro e mostra tudo para os fãs (Reprodução/@jojotodynho)

Pelo Instagram, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” contou que não está na universidade por dinheiro: “Eu sei que vai ser difícil a caminhada, mas nada nunca foi fácil pra mim nessa vida, mas é a realização de um sonho. Eu tenho uma vida estruturada e não é por dinheiro, mas por sonho mesmo. Conhecimento não ocupa espaço”.

Em seguida, ela contou que acompanha de perto o trabalho de Renata, sua advogada, e com isso acabou se apaixonando pela profissão: “Fui para o direito porque fiquei muito apaixonada. O trabalho que a minha advogada faz, eu fiquei encantada. Várias pessoas que cursam direito do meu convívio falam pra mim que é difícil, é árduo”.

