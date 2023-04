Em nova música, MC Guimê fala em superação e conta sua trajetória

Os fãs que acessaram o Instagram do MC Guimê nesta terça-feira puderam ver a nova música de trabalho do rapper, que fala muito sobre superação e luta.

Em um trecho, Guimê parece refletir sobre os acontecimentos dos últimos meses, como sua expulsão do BBB por acusação de assédio e sua separação com Lexa:

“Mas nessa vida se eu caí, eu aprendi

Do pouco que vivi, meu erro foi meu professor

E o passado que não me deixa mentir

Se eu não desisti, eu aprendi lidar com a dor”

Os fãs comentaram sobre o novo trabalho do rapper e desejaram força e sucesso para ele. “Gostei da letra hein, arrasou guimezinho é isso ai foca no progresso e segue o baile”, disse uma seguidora. “Já é sucesso, Deus no controle de tudo sempre, brilha Gui”, comentou outro.

Lexa também curtiu o post e também gerou mais comentários entre os seguidores. “A Lexa curtiu, hein, irmão. Só progresso”, diz um comentário.

Desabafo

Nos últimos tempos, Guimê tem aparecido pouco na mídia e nas postagens que faz em suas redes fez um desabafo sobre as críticas e ataques que continua recebendo desde que foi expulso do BBB 23.

“Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu estou passando por essas. Fui eliminado, me redimi, estou aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando as pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais?”, questionou.

Em uma postagem no início da semana ele já havia alertado seus seguidores que passa por uma fase bem difícil de sua vida. “Não estou bem no momento, ultimamente tem sido embaçado. Minha família, meus amigos/as e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes eu tenho vontade de sumir”, disse.