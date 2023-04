Como Preta Gil descobriu a traição e o pedido inacreditável que o ex fez após separação

O divórcio entre Preta Gil e Rodrigo Godoy mal foi confirmado e detalhes que marcam o fim do casamento de oito anos estão chocando a Internet.

De acordo com o colunista Léo Dias, a cantora filha de Gilberto Gil, descobriu que foi traída depois de colocar um rastreador no carro do marido. Ela confirmou que ele se encontrava com frequência com a ex-estilista em São Paulo, fazendo várias viagens para lá e sendo visto publicamente ao seu lado.

Mesmo após a deslealdade enquanto Preta trata um câncer de intestino, Godoy ainda teve coragem de fazer um pedido para ela ao deixar a casa que viviam juntos.

No Metrópoles, Leo Dias afirma que ele chegou a pedir ajuda financeira à ex para poder recomeçar sua vida. O pedido foi negado.

“Os dois estiveram casados por oito anos com separação total de bens e, portanto, o empresário saiu da relação sem nada. Neste tempo, ele não construiu uma renda própria que o ajude a sustentar uma mudança tão grande em sua vida”, escreveu em sua coluna.

Nas redes sociais, muitas pessoas prestam apoio a Preta e contam que passaram por histórias semelhantes que você pode ler clicando aqui.

Fontes afirmam que pessoas próximas da cantora ficaram aliviadas com o fim da relação, pois eles tinham problemas e já não estavam bem há tempos, o que era ainda mais preocupante agora que a artista está com o estado de saúde delicado.

Após ter traído Preta Gil, que luta contra um câncer de intestino, o ex fez um pedido antes de sair de casa.

