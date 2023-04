Chocolate com Pimenta: Casamento caipira ‘chique’ vai agitar a novela da tarde

Chocolate com Pimenta: No casamento de Marcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcelo Novaes), Vivaldo (Fulvio Stefanini) leva doce na cara (João Miguel Júnior/Globo)

Em Chocolate com Pimenta, Timóteo (Marcelo Novaes) e Márcia (Drica Moraes) vivem em pé de guerra desde o início da novela, que está sendo reprisada nas tardes da TV Globo. Mas, depois de tanto discutir, os personagens mais carismáticos vão se casar em uma cerimônia muito “chique”, já diria a dona do salão de beleza.

Em cenas que ainda estão por vir, Timóteo e Márcia vão dizer “sim” e se casar no no sítio de Margarido (Osmar Prado), pai da noiva. Vale lembrar que a cabeleireira não vai querer deixar a sua mania de querer sempre viver com coisas luxuosas e deve arrumar algumas confusões ao longo da cerimônia.

Casamento de Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcelo Novaes) em Chocolate com Pimenta terá briga (João Miguel Júnior/Globo)

Para insatisfação de Margarido, nem mesmo na hora de dizer o sim, os dois param de implicar um com o outro. Para quem não lembra, o conflito acontece quando o Padre Eurico (Renato Rabelo) pergunta se Márcia aceita Timóteo como seu marido, ela responde que, na falta de coisa melhor, aceita.

Sem muito freio, Timóteo não gosta da resposta e acaba demonstrando na frente de todos os convidados. Na cena, o caipira diz que não vai se casar com alguém que está se “contentando” com ele, deixando tudo ainda pior.

Em Chocolate com Pimenta, Marcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcelo Novaes) perdem a paciência com Vivaldo (Fulvio Stefanini) (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, Margarido entra em cena e, como pai da noiva, ameaça Timóteo caso ele desista de se casar com sua filha e faz o mesmo com Márcia. Para acabar com a confusão, Padre Eurico diz que os dois estão casados e dá por encerrada a cerimônia.

Como um bom casamento, depois da cerimônia todos os convidados vão para uma grande festa, que acontece no sítio da família de Ana Francisca (Mariana Ximenes). Porém, mais uma vez o casal vai discutir, já que Timóteo faz questão que sua galinha Bibi cisque os restos dos doces da mesa.

Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcello Novaes) na novela "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

Apesar da apreensão de Dália (Carla Daniel), Bernardo (Kayky Brito) pega o buquê da noiva e olha logo na direção de Cássia (Luiza Curvo). Para completar, o prefeito Vivaldo (Fulvio Stefanini) resolve aparecer na festa levando um ramalhete de rosas vermelhas para a noiva, deixando Márcia desconfortável.

Na cena de Chocolate com Pimenta, a prima da protagonista toma uma atitude definitiva por não gostar da presença do político na festa. Para quem não lembra, a personagem de Drica Moraes acaba esfregando em seu rosto um pudim com cobertura de chocolate.

