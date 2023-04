“Cheiro de azedo!”: Eliezer reclama do leite materno enquanto Viih Tube amamenta

Pai de primeira viagem, o ex-bbb Eliezer ainda está se acostumando com os detalhes da maternidade e compartilhou em sua rede social o momento em que sua esposa, Viih Tube amamenta a filha Lua.

Nesta postagem, ele revelou que não está se dando muito bem com o cheiro do leite materno “Ô cheiro ruim que tem leite hein, um cheiro de azedo, a casa inteira está com um cheiro ferrado. É muito ruim esse cheiro de leite materno. Misericórdia… Eu estava assim: ‘tem alguma coisa azeda’. Agora que me deparei que é o leite mesmo. Nossa, na sala inteira. Muito ruim”, disse.

Ontem, em sua rede, Viih Tube postou a primeira mamada de Lua, ainda na maternidade, com a participação de Eliezer. Os dois pais babões são só elogios à filha. “Amor, estou me sentindo nas nuvens. É um sentimento muito novo. Estou em êxtase, estou em paz”, disse a influenciadora. “Acho que ela puxou a mim”, afirmou.

“Você é linda demais”, emenda Eliezer, visivelmente emocionado

No vídeo, o bebê ainda está com restos do líquido amniótico e enrolado em uma fralda e recebe a ajuda do pai para conseguir acertar o bico do seio da mãe.

Rotina

O ex-BBB seguiu dando mais detalhes sobre a dinâmica entre eles, como a troca que eles fazem para quem vai ficar acordado, por exemplo. Mas ele tinha um momento de maior expectativa: a recepção dos pets.

“A gente chegou em casa agora, e tem um momento que eu to muito ansioso pra ver. Que é a reação dos cachorros, nossos filhos de quatro patas, com a Lua... Nós vamos fazer um processo, que é o que contaram que pode dar certo. Nós vamos descer com os cachorros para o hall do prédio pra gente entrar em casa juntos, com a Lua. Para eles poderem saber que a Lua é de casa, que ela é a dona da casa”, disse Eliezer, em outro momento, mais cedo.