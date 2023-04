“Briga por dinheiro”: Carolina Dieckmann teria dado bronca no ex-marido de Preta Gil no hospital

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, os desentendimentos de Preta Gil com ex-marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, só pioraram desde que a cantora ficou doente.

Quando foi internada, Preta Gil deixou o controle de todas as senhas bancárias e cartões com a esposa de seu pai, Flora Gil, e a decisão não agradou nada ao ex-marido, que foi ao hospital pessoalmente tirar satisfações e pegar as senhas das contas.

Segundo Léo Dias, a atriz Carolina Dieckmann, que apoiava a amiga naquele momento, teria dado uma dura no personal, dizendo que Preta precisava naquele momento de apoio e cuidado, já que a cantora estava bastante fragilizada por culpa da doença e tinha vendido um apartamento para poder pagar as custas do tratamento.

O jornalista do Metrópoles afirma que Rodrigo Godoy deixou o casamento do jeito que entrou, com uma mão na frente e outra atrás. Isso porque eles casaram em comunhão parcial de bens em 2015, e desde lá não adquiriram nenhum novo bem que pudesse ser objeto de partilha.

A separação do casal foi anunciado nesta terça-feira, mas ele teria deixado a mansão onde morava com a cantora há pelo menos um mês.

Rastreador no carro

A traição do marido foi descoberta por um rastreador colocado por Preta Gil no carro do marido, de acordo com o colunista Léo Dias.

Segundo o colunista, Rodrigo se encontrava com a ex-estilista em São Paulo com freqüência e mesmo após ser descoberta a traição ele ainda tentou barganhar com ela uma ajuda financeira para recomeçar sua vida.

“Os dois estiveram casados por oito anos com separação total de bens e, portanto, o empresário saiu da relação sem nada. Neste tempo, ele não construiu uma renda própria que o ajude a sustentar uma mudança tão grande em sua vida”, escreveu em o colunista.