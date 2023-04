‘Bom dia, Fátima’: Sem Manoel, Patrícia Poeta enfrenta perrengue na TV Globo

Mesmo sem Manoel Soares no “Encontro”, Patrícia Poeta acaba enfrentando alguns perrengues e virando assunto nas redes sociais. Durante o programa desta terça-feira (18), quando o apresentador está de folga por causa do “Papo de Segunda”, a titular do matinal acabou sendo confundida por uma entrevistada.

Ao vivo, Patrícia chamou uma anônima, que participou do matinal por vídeo e soltou um “bom dia, Fátima”, que rapidamente precisou ser corrigido: “Bom dia! É a Patrícia que está falando aqui”, disse a famosa, que ouviu um pedido de desculpas.

Ao vivo, entrevistada chama Patrícia Poeta de Fátima, ex-apresentadora do Encontro (Reprodução/Globo)

Em seguida, a entrevistada, que falava sobre um procedimento cirúrgico que deu errado voltou a causar no “Encontro” e chegou a ser interrompida por Patrícia: “Se você me autorizar, eu levanto a minha blusa”, disse ela, que reclamava dos seios. Na hora, a apresentadora disse “não” e alertou sobre o horário de exibição do programa.

Nas redes sociais, o clima entre a anônima e Patrícia Poeta virou motivo de piada e quem acompanhou não perdeu tempo. No Twitter, um fã comentou que depois das gafes, a produção deu um jeito de encerrar a conversa.

Entrevistada do Encontro diz que pode levantar a blusa ao vivo e constrange Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Separação de Preta Gil: Este pode ser o pivô do suposto fim da relação

“Bom dia Fátima! Tudo bem? Aqui é Patrícia! Barulho de pum e entrevistada querendo erguer a blusa no programa. Acho que Patrícia ganha um guarda-roupas inteiro de saia justa”, brincou uma pessoa.

“É, o ‘Encontro’, apesar do falatório sobre Patrícia Poeta e Manoel Soares, ainda é associado a Fátima Bernardes. De fato, um programa dela e para ela. A Globo errou demais na transição, da manutenção do formato à escolha dos apresentadores”, declarou outro anônimo.

A mulher foi dar bom dia pra Patrícia poeta e falou: “bom dia FÁTIMA” #Encontro pic.twitter.com/qzV2tXbjvQ — . (@ZeeehPaulo) April 18, 2023

Um terceiro fã do matinal da TV Globo criticou a postura da produção da emissora, que continua com erros ao vivo: “Quase um ano de ‘Encontro’ e a Patrícia Poeta não regularizou ainda esses problemas técnicos do programa. Poxa Globo, que descaso com o telespectador!”, escreveu ele, na mesma rede social.

LEIA TAMBÉM: ‘Sem escândalos’: Globo toma atitude para acabar com crise entre Patrícia e Manoel