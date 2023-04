BBB 23: Juliette Freire revela para quem torce e web reage com apoio e críticas

Campeã do BBB 21, Juliette Freire torce para que Domitila Barros vá para final do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Domitila Barros enfrenta mais um Paredão no “BBB 23″, mas fora do confinamento, a modelo acabou ganhando o apoio de Juliette Freire, que não escondeu o jogo nesta reta final. Com isso, a sister pode cativar os cactos, como são chamados os fãs da cantora, e chegar na final, marcada para a próxima semana.

No Twitter, Juliette ressaltou que gosta de todos os participantes da atual temporada do “Big Brother Brasil”, mas disse também que tem um carinho especial por Domitila: “Sobre BBB. Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade”, começou ela.

Bora cactos 🌵 com a força toda pra tirar a Larissa. #ForaLarissa #FicaDomi — VP Plank. #ForaLarissa🦁 (@Meirame) April 18, 2023

Na mesma publicação, a campeã do “BBB 21″, disse que a saída da ativista social seria um choque: “Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a Domitila Barros sair”. Ao ler o texto da famosa, muitos fãs se movimentaram e classificaram a fala como um “multirão” para salvar a sister da berlinda.

Enquanto muitos fãs usavam o Twitter para impulsionar o post da rainha dos cactos, outros diziam que ela “segue a Domi [Domitila] e declarou apoio”. Em uma postagem, uma anônima se animou com a torcida da cantora e escreveu: “Parabéns Juliette pelo fica Domitila. Guerreira, batalhadora, luta por causas importantes que filhinha de papai nunca vai entender!”.

ELA É. Tenho orgulho em ser fã. — J1📖🔥🌵KatsSu🎓🦁 (@katsSuVi) April 18, 2023

Já um outro criticou as torcidas de Amanda e Larissa, que também estão no Paredão do “BBB 23″ e podem sair na noite desta terça-feira (18): “Rapaz como as torcidas dessa edição do ‘BBB’ estão tóxicas…xingando e atacando a Juliette simplesmente por não concordarem com o posicionamento dela, que triste isso”.

Além dos fãs de Domitila Barros, a declaração de Juliette Freire chamou a atenção de Gil do Vigor, que atualmente mora nos Estados Unidos e apresenta um quadro de finanças no programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga. Nos comentários da publicação, o famoso disse que amava a cantora e deu a entender que também torce por Domitila Barros.

Juliette Freire apoia permanência de Domitila Barros no BBB 23 (Reprodução/Twitter)

