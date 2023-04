“Amor da vida inteira”: Bela Gil se declara para ex-marido, com quem esteve por 19 anos

Na última segunda-feira, 17 de abril, Bela Gil (35) publicou uma foto em seu Instagram para celebrar o aniversário de seu ex-marido, João Paulo Demasi, com quem esteve casada por 19 anos e tem dois filhos: Flor Gil, de 14 anos, e Nino Gil, de 6.

Na publicação, a chef e apresentadora aproveitou para declarar seu amor e carinho para o ex: “Hoje é dia desse ariano que entrou na minha vida desde cedo, caminhou e construiu as coisas mais belas ao meu lado e me presenteou com os filhos mais maravilhosos. Muita saúde, serenidade e alegria para você que é um amor da vida inteira. Que você seja muito feliz! Parabéns pelo seu dia @jpdemasi!”, escreveu.

Os fãs comentaram sobre a relação sadia que os dois mantêm, após a separação, elogiando a chef: “Uma lição que você está dando às pessoas, é muito bonito continuar o afeto e o carinho mesmo depois do fim de um relacionamento! Também me dou super bem com meu ex, os filhos são os maiores beneficiados”, comentou uma fã.

Os dois mantinham um relacionamento aberto e, quando decidiram se separar, em janeiro deste ano, a filha de Gilberto Gil anunciou em suas redes sociais, agradecendo aos anos vividos lado a lado e ao apoio de sua família e amigos por estarem juntos com eles nesse momento.

“Um post àqueles q respeitam, gostam ou admiram o nosso trabalho e a nossa família. Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim. O fim do amor nunca, pq não tem como não amar a forma como vc educa os nossos filhos, como vc navega o mundo, como vc é como ser humano. Nossa parceria na m/paternidade e nos negócios continua firme. Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com vc só me deu sorte. Ps: mto obrigada aos amigxs e família q nos apoiaram durante esse processo”, escreveu Bela Gil na ocasião.

