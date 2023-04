Amiga de Preta Gil e amante: Revelam que triângulo amoroso começou debaixo do teto da cantora

O casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chegou ao fim após oito anos de união e os bastidores do divórcio são revelados detalhadamente pela imprensa.

Dessa vez, o jornal O Dia, trouxe a informação de que pivô do término era consultora de estilo da filha de Gilberto Gil e uma amiga muito próxima, que durante a pandemia chegou a ficar dias hospedada na casa do casal.

A coluna aponta que logo os três começam a manter um contato muito mais íntimo e viviam um relacionamento amoroso. Preta é assumidamente bissexual e o triangulo teria se tornado infidelidade quando a estilista e Rodrigo passaram a se encontrar sozinhos, o que fugia do combinado.

“Se apaixonaram e começaram a viver um relacionamento a dois, ainda debaixo do teto da cantora, esse seria o verdadeiro motivo do fim da relação”, escreveram.

O Metrópoles apontou que Preta descobriu tudo ao instalar um rastreador no carro do ex e confirmar que ele viajava para São Paulo para se encontrar com a outra.

A coluna do Léo Dias também contou que a artista se negou a ajudar financeiramente Rodrigo após o término e que Marcelo Azevedo, que é seu empresário e sócio, está avisado e tem cuidado das finanças dela desde o início deste ano, quando Preta descobriu um câncer no intestino.

Atualmente, Preta passa por um momento delicado em sua saúde e usou as redes sociais para explicar o sumiço aos fãs.

“No dia 22 do mês passado, eu me senti mal em casa, meus médicos pediram para eu ir para o hospital. Eu estava com um quadro de desidratação, a princípio. Mas, no dia seguinte, no dia 23, eu passei por um choque séptico causado por uma bactéria que entrou no meu organismo. Ainda [estou] fazendo uma reabilitação. Eu tive algumas sequelas por conta dessa assepsia, uma delas é o pulmão. Mas o pulmão está sendo tratado, estou tomando antibiótico, estou sendo assistida. Minha cabeça está bem, meu espírito está bem”, contou em seu Instagram.

Após a reabilitação desse quadro, ela deve voltar ao tratamento oncológico com as quimioterapias.

CONFIRA TAMBÉM:

Web reage após motivo de separação de Preta Gil ser revelado; “O que mais tem é homem que abandona mulher doente”

Como Preta Gil descobriu a traição e o pedido inacreditável que o ex fez após separação