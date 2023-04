Vazamento de fotos de Marília Mendonça: Jovem de 22 anos é preso por divulgar imagens

Um homem acusado de ser o responsável pelo vazamento das fotos dos laudos periciais da cantora Marília Mendonça foi presa nesta segunda-feira, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal.

Em função da repercussão do vazamento das imagens, a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) criou uma megaoperação chamada de Fenir para reprimir o vazamento de material deste tipo na Internet.

Segundo a investigação, o preso é suspeito de ter compartilhado as fotos de outros famosos, como Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. Ele foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal, e segundo a polícia ele compartilhava as imagens de forma clandestina. O suspeito tem 22 anos e usava o Twitter para compartilhar o conteúdo de artistas falecidos. A polícia ainda não sabe como ele tinha acesso a essas imagens.

De acordo com o Código Penal do Brasil, o crime corresponde a “vilipêndio de cadáver” e pode dar de 1 a 3 anos de prisão e pagamento de multa.

Conhecida como uma das maiores cantoras do sertanejo atual, Marília faleceu em novembro de 2021 após um acidente aéreo em Caratinga, em Minas Gerais.

Ao tomar conhecimento do vazamento das imagens, a família da cantora pediu para que o material não fosse compartilhado nas redes e a assessoria da cantora emitiu uma nota:

Veja a nota da assessoria:

“Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo”.