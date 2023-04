Renata Vasconcellos “bugou” internautas com foto ao lado da irmã gêmea; quem é quem, afinal?

No último domingo, 16 de abril, Renata Vaconcellos compartilhou uma foto ao lado de sua irmã gêmea (idêntica) e deixou seus fãs bastante confusos. No registro do último domingo, a apresentadora do Jornal Nacional aparece com sua irmã Lanza Mazza, com ambas vestindo uma blusa branca, para deixar a todos ainda com mais dúvidas; e a pergunta que todos estão fazendo é: “quem é quem?”.

No mesmo instante, a foto viralizou nas rede sociais, gerando um comentário melhor que o outro, inclusive questionando se a sua irmã já havia apresentado o Jornal Nacional. “Quantas vezes sua irmã já apresentou o JN sem a gente saber?”, questionou um fã. “Pensando aqui, quantas vezes a irmã gêmea da Renata foi apresentar o JN no lugar dela”, disse outro seguidor.

Alguns seguidores começaram a ‘investigar’ e tentar adivinhar quem era quem na foto: “Muita parecida as duas fiquei confusa mas Renata está de óculos! São lindas”. Porém, nem todos concordam: “Todo mundo bugado [emoji de risada] lindas! Se eu não me engano a Renata é a que tá sem óculos”.

Mas, ao que parece, a maioria acha que a jornalista é a que aparece sem óculos na publicação: “Posso estar errado,mas acho que Renata é que está sem óculos”. Inclusive, tem gente até analisando os ‘sinais’ apresentados no rosto de ambas e achando que a jornalista fez pegadinha, já que o óculos que sua (suposta) irmã usa, é dela: “Eu consegui diferenciar elas pelo sinal, a irmã da Renata tem um sinal acima da sobrancelha”, comentou um fã.

A questão de quem é quem ainda não foi revelada, mas um comentário que é de opinião geral é sobre a beleza de ambas: “Eu simplesmente nao tenho ideia de quem é quem! So sei que são lindas demais”.

E para você, quem é a Renata e quem é a sua irmã, Lanza?

