‘Não sabe dividir’: Veterana da TV ataca Patrícia Poeta ao falar sobre polêmica

Os bastidores do Encontro envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares seguem para mais uma semana cheia de reviravoltas. Mais uma vez, Sonia Abrão, que apresenta o “A Tarde é Sua”, na RedeTV!, resolveu falar sobre a postura da famosa no matinal e foi categórica ao dizer que ela “não sabe dividir espaço”.

Durante uma entrevista, a jornalista veterana pontuou que não tem como defender Patrícia na frente do programa da TV Globo e disse qual a sua visão sobre os atropelos da apresentadora durante a atração diária: “O que ela faz com o Manoel não tem justificativa. Nada justifica o que ela faz com ele. Medo da concorrência, insegurança dela. Ela sabe o brilho que ele tem, a competência que ele tem”.

Sonia Abrão diz que "não adianta se vitimizar" ao comentar polêmica envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares (Reprodução/Globo)

Em seguida, Sonia, que também recebeu uma intimação para se retratar sobre algumas falas polêmicas em seu programa vespertino, destacou que Manoel pode ser uma ameaça para Patrícia Poeta, que poderia fazer um “Encontro” muito melhor se aceitasse o colega dentro do estúdio.

“Ela não sabe dividir espaço. Ela vê isso como uma perda da importância dela, como uma ameaça a ela ser a única dona do programa, do que como dividir o espaço com alguém competente que faz um programa duplamente melhor. Eu acho muito triste”, disse a jornalista da RedeTV!.

No vídeo postado pelo canal Conexão Fofoca, no TikTok, a apresentadora também falou sobre alguns momentos vividos pela dupla e lembrou que os erros no estúdio não são atuais: “Passar em frente à câmera, cortar a palavra dele…ela não fez isso só essa semana. Ela faz isso há um ano e ele, se você analisar, engoliu todos os sapos do mundo, não deixou a educação dele de lado, não desrespeitou a Patrícia de jeito nenhum. Ele não revidou nada do que ela fez com ele de desconsideração”.

Por fim, Sonia Abrão manteve seu ponto de vista e diz que para que tudo melhore, Patrícia Poeta precisa se entender com Manoel Soares e lembrou de um outro momento constrangedor no programa da TV Globo: “Desrespeito e humilhação. Ela chegou a deixar ele com uma bandeja de coxinha na mão, enquanto ela fazia outras coisas do programa. Como se ele fosse ali, sei lá, um empregado dela, alguma coisa assim. Muito ruim, muito ruim, eu não consigo admitir uma pessoa se sentir melhor do que a outra”.

