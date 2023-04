“Não dá para se esconder”: Mc Guimê aparece introspectivo olhando para piscina

Em uma postagem feita neste domingo, o cantor Mc Guimê aparece sozinho, olhando para a piscina de sua casa. Na postagem ele deixa escapar que a solidão tem pegado forte. “É vc com vc e só contra vc….Não tem como fugir, nem dá pra se esconder!!!”, diz.

Os fãs reagiram ao seu comentário: “Não tem porque fugir vc não matou ninguém vc cara do bem sou fã”, disse um internauta. “Nao tem como fugir e nem precisa né meu bem, segue o baile vai fazer teus sons, seus fãs estão esperando seus trabalhos, levanta a cabeça e segue, esqueça a manada de militante esse povo nunca consumiu seu trabalho e agora nao vai ser diferente, quem te ama e curti seus trampo esta do seu lado guimezinho. Bora foca no progresso”, alertou outra seguidora.

O fato é que desde que foi eliminado do BBB 23 acusado de assédio sexual contra uma participante convidada do México, Guimê enfrenta uma série de problemas, entre eles a separação com sua esposa, Lexa.

Em uma postagem no início da semana ele já havia alertado seus seguidores que passa por uma fase bem difícil de sua vida. “Não estou bem no momento, ultimamente tem sido embaçado. Minha família, meus amigos/as e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes eu tenho vontade de sumir”, disse.

O rapper desabafou também sobre os ataques e críticas que continua recebendo pelas redes. “Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu estou passando por essas. Fui eliminado, me redimi, estou aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando as pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais?”, questionou.